Cómo fue el incidente entre Franco Colapinto y Hamilton que generó tensión en Miami

Un cruce en pista alteró el ritmo del argentino Franco Colapinto y abrió interrogantes en plena carrera.

Franco Colapinto llegó a ubicarse sexto antes del incidente con Hamilton.

Franco Colapinto largó octavo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, con Pierre Gasly noveno, en una carrera en la que Alpine aspiraba a sumar con ambos autos. La estrategia del equipo se vio alterada rápidamente: en la vuelta 7, Gasly abandonó tras un incidente con Liam Lawson y dejó a Colapinto como único representante en pista.

El piloto argentino no tuvo una buena largada, pero logró recuperarse aprovechando los incidentes por delante y avanzó hasta la sexta posición.

Así fue la largada de Franco Colapinto en Miami Así fue la largada de Franco Colapinto en Miami

El incidente de Franco Colapinto con Hamilton Luego, el argentino protagonizó un toque con Lewis Hamilton y, poco después, reportó problemas en el monoplaza por radio: "Tengo mucho subviraje, lo siento lento...". El ingreso del Safety Car le permitió mantenerse en pista sin perder posiciones.

El incidente entre Colapinto y Hamilton en el GP de Miami El incidente entre Colapinto y Hamilton en el GP de Miami