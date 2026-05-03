Franco Colapinto demostró que también puede ser "el mejor del resto" (y Alpine empieza a creer)

Después de un año demasiado complicado para Alpine , el 2026 llegó con promesas que rápidamente se hicieron realidad. Y este fin de semana, en Miami, fue el turno de Franco Colapinto de alcanzar la meta establecida para la temporada: ser "el mejor del resto".

El piloto argentino cruzó la línea de meta octavo; igualó su mejor resultado histórico en la Fórmula 1 (Bakú 2024, con Williams) y volvió a sumar puntos.

Esta vez fue el único representante del equipo en lograrlo, ya que Pierre Gasly apenas pudo girar un puñado de vueltas para luego terminar volcado y sin chances de seguir siendo la referencia de la escudería francesa.

Fue el turno de Franco, que venía lograr impresionar a todos en el ambiente con un Road Show en el que logró ser acompañado por un aproximado de 600 mil personas en su Buenos Aires querido.

El final, quizás, dejó gusto a poco: porque el piloto argentino se acercó a Hamilton (mientras por radio destacaban su gestión de neumáticos), porque Leclerc no hubiera aguantado una vuelta más y en esos últimos metros pasó de todo.

Franco Colapinto Miami Franco Colapinto sumó puntos importantes en Miami. EFE

Y eso es lo mejor: pasamos de lamentarnos por estar en el fondo a quedarnos con el sabor de querer un poquito más. Hay equipo, hay piloto y hay ilusión.

Alpine, de la reconstrucción a la ambición

Por supuesto que no sería real pensar en que el A526 de Alpine está al mismo ritmo que los cuatro equipos de adelante. Pero la aspiración del equipo (justamente esa, ser el “mejor del resto”), llegó más rápido de lo esperado.

Alpine sumó cuatro puntos gracias al octavo puesto de Franco Colapinto y ahora se ubica por delante de Haas en la tabla de constructores, justo por detrás de (nada menos) Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

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El calendario ahora ofrece una pausa antes de la próxima carrera, con la expectativa puesta en nuevas mejoras para Canadá. Ese será otro punto de medición para entender hasta dónde puede evolucionar el proyecto.

Porque si algo cambió en pocas carreras es la vara: Alpine dejó de mirar hacia atrás y empezó a preguntarse cuánto más puede avanzar. Y en esa respuesta, el rendimiento de Colapinto ya no sorprende: empieza a confirmar una tendencia.