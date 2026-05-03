¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras sumar cuatro puntos en Miami?
Franco Colapinto finalizó en el puesto 8° en Miami y sumó cuatro puntos valisoso para Alpine. Ahora, en dos semanas tendrá un nuevo desafío.
La alegría de todos los argentinos este domingo se la debemos a una sola persona: Franco Colapinto. El piloto de 22 años completó una histórica carrera en Miami, terminó en el 8° lugar, igualó su mejor performance en la Fórmula 1 y sumó puntos por segunda vez en su carrera como piloto de Alpine.
El número 43 disputó una carrera monumental donde aprovechó una mala largada de Max Verstappen, una buena estrategia por parte de la escudería francesa, una conducción inteligente pensando en los puntos y un poco de fortuna por los abandonos de cuatro pilotos en el comienzo del GP.
Con todo esto y un poco más, Franco Colapinto sigue sumando puntos y ahora tiene 6 en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ahora buscará seguir con este gran presente, al igual que su compañero Pierre Gasly, quien tuvo que abandonar el GP de Miami por un brutal accidente con Liam Lawson, en la próxima carrera.
El Gran Premio de Canadá, el próximo desafío de Colapinto en la F1
Tras el GP de China, el númrro 43 tendrá dos semanas para descansar y recién el fin de semana del 22 al 24 de mayo disputará el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villenueve donde buscará seguir sumando puntos con la escudería francesa.
El viernes 22, Franco enfrentará la primera y única práctica libre en Montreal que será a las 13:30 (hora de Argentina). Luego, a las 17:30 disputará la Sprint Shootout para que el sábado 14 corra la carrera Sprint a las 13:00. Unas horas más tarde (17:00), se llevará a cabo la clasificación. Finalmente, el domingo se correrá el Gran Premio de Canadá a partir de las 17:00 hora de Argentina.