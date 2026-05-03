Sorpresivo: el DT argentino que dirigirá en el Mundial 2026 y advirtió que podría irse de esa selección tras el torneo

El técnico argentino que dirá presente en el Mundial y sembró dudas sobre lo que vendrá después y dejó una declaración que invita a especular.

En la previa de lo que será un desafío enorme, Sebastián Beccacece encendió una señal de alerta sobre su futuro. El DT tiene contrato con la Selección de Ecuador y será quien la conduzca en el Mundial 2026, pero dejó una frase que sembró dudas sobre su continuidad post torneo.

Beccacece puso en duda su continuidad en Ecuador post Mundial 2026 “La verdad yo soy de sensaciones, una vez que termine la competencia, seguramente voy a sentir que va a continuar en mi carrera. No soy de cranear, ni de armar”, expresó el entrenador en charla con Radio La Red, dejando en claro que no toma decisiones a largo plazo y que su próximo paso dependerá de lo que le marque el momento.

Beccacece profundizó en su manera de manejar la carrera y puso como ejemplo una decisión pasada que llamó la atención en su momento. Yo recuerdo que cuando salí de Racing tenía muchas ofertas de Brasil, de México, y en el medio me llaman para volver a Defensa y Justicia, y la verdad en ese momento sentí que tenía que estar ahí”, recordó.

Sebastián Beccacece Sebastián Beccacece, sin una definición post Mundial. ¿Sigue en Ecuador? EFE

Más allá de cualquier especulación, el foco actual está puesto en lo inmediato. En ese sentido. exentrenador de Independiente y la Academia fue claro al hablar de los objetivos con la Tri: “Ahora todas las energías están centradas en que Ecuador haga el mejor Mundial de su historia”, afirmó.