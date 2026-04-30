La importante cadena de supermercados que vende el álbum de figuritas del Mundial 2026

Desde este jueves, el supermercado ofrece el álbum y los paquetes de figuritas en su e-commerce y en distintos formatos de tiendas.

En medio de la fiebre mundialista, una importante cadena de supermercado incorporó a su propuesta comercial el álbum oficial de figuritas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La colección está disponible en Carrefour desde este jueves 30 de abril en su tienda online y en Hipermercados, Market, Maxi y más de 300 Express de todo el país.

La iniciativa busca acompañar la previa del torneo y acercar a los clientes una experiencia de colección que, tradicionalmente, convoca a distintas generaciones. Desde este jueves 30 de abril, el álbum puede comprarse a través del e-commerce de Carrefour y también en sus tiendas físicas de todo el país.

Dónde comprar el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 La cadena informó que el producto está disponible en todos sus Hipermercados, Market y Maxi. Además, se puede conseguir en más de 300 sucursales Express distribuidas en la Argentina. De esta manera, Carrefour se posiciona como uno de los puntos de venta clave para quienes quieran comenzar a completar la colección oficial del Mundial.