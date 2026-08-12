Reconocer un paro cardíaco y actuar rápido puede aumentar las posibilidades de supervivencia

Un paro cardiorrespiratorio puede ocurrir en cualquier momento y lugar: en una vivienda, en el trabajo, durante una actividad física o en la vía pública. Ante una situación de este tipo, reconocer rápidamente lo que está sucediendo y comenzar a actuar puede marcar una diferencia fundamental mientras llega la asistencia profesional.

Así lo explica Silvio Aguilera, médico emergentólogo y presidente de Fundación Emergencias , quien destaca la importancia de conocer las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar ( RCP ) y, especialmente, de poder identificar cuándo una persona está sufriendo un paro.

El primer paso es observar el estado de la persona. Quien está sufriendo un paro cardiorrespiratorio se encuentra inconsciente, no responde cuando se la llama ni ante estímulos simples y no respira o presenta una respiración anormal, muy lenta o espaciada.

Ante estos signos, es fundamental activar el sistema de emergencias y comenzar rápidamente las maniobras de RCP.

La rapidez es clave porque, cuando el corazón deja de bombear sangre, los órganos vitales dejan de recibir el oxígen o que necesitan. Iniciar la RCP antes de la llegada de los profesionales permite mantener una circulación mínima y ganar tiempo hasta que puedan realizarse otras intervenciones, como la desfibrilación y los tratamientos médicos avanzados.

Qué hacer mientras llega la asistencia

Una vez identificado un posible paro, la persona debe colocarse boca arriba sobre una superficie firme. Quien realiza la RCP debe ubicarse a su lado y comenzar las compresiones torácicas.

En un adulto, se coloca la base de una mano en el centro del pecho y la otra sobre la primera. Las compresiones deben realizarse con firmeza, a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, permitiendo que el tórax vuelva a su posición normal después de cada compresión.

La RCP no suele revertir por sí sola un paro cardiorrespiratorio. Su objetivo es mantener una circulación mínima hacia los órganos vitales hasta que puedan aplicarse las intervenciones necesarias para intentar revertirlo y determinar qué provocó el episodio.

No toda persona inconsciente está en paro

Una de las situaciones que puede generar dudas es encontrar a una persona inconsciente que continúa respirando normalmente. En ese caso, no necesariamente se trata de un paro cardiorrespiratorio.

Según el doctor Aguilera, es necesario solicitar asistencia médica, controlar que la persona continúe respirando normalmente y seguir las indicaciones de los profesionales.

Esto cobra especial importancia ante situaciones en las que puede existir consumo de alcohol o drogas. Una alteración del nivel de conciencia no significa necesariamente que la persona esté sufriendo un paro.

En cambio, si está inconsciente, no responde y no respira o presenta una respiración anormal, se debe sospechar un paro cardiorrespiratorio y comenzar la RCP.

¿Qué pasa si finalmente no era un paro?

Es una de las dudas más frecuentes frente a una emergencia. Cuando una persona está inconsciente, no responde y no respira normalmente, es necesario actuar ante la sospecha de un paro.

La RCP es una maniobra de emergencia que busca mantener la circulación hasta que llegue la asistencia profesional. Frente a esos signos, comenzar las compresiones es parte de la respuesta indicada.

También es importante tener expectativas realistas: realizar RCP no significa que la persona vaya a recuperarse inmediatamente ni que pueda levantarse y continuar con sus actividades.

Si las maniobras resultan efectivas, será necesaria una evaluación y atención médica, ya que un paro requiere otras intervenciones para intentar revertirlo y establecer su causa, indica el especialista.

La importancia de estar preparados

Las emergencias pueden presentarse en cualquier momento. Por eso, conocer cómo reconocer una situación crítica, pedir ayuda rápidamente y saber qué hacer mientras llega la asistencia profesional puede resultar determinante.

La capacitación en RCP permite incorporar estos conocimientos y practicar cómo responder ante un paro cardiorrespiratorio.

Al respecto, el médico emergentólogo enfatizó: "Reconocer, pedir ayuda y actuar rápidamente puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte"