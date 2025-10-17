Una cámara de seguridad del edificio captó el angustiante momento. Los usuarios destacaron el rápido accionar del hombre.

Un conmovedor video se viralizó en redes sociales, en el cual se ve el momento en el que un perro quedó colgando de un ascensor y un hombre le salvó la vida haciéndole RCP. Los usuarios destacaron el rápido accionar del hombre.

Mirá cómo un vecino le salvó la vida al perro Un perro quedó colgando de un ascensor y un hombre le salvó la vida haciéndole RCP El hecho que pudo haber terminado en tragedia ocurrió en un edificio en el barrio porteño de Villa Crespo. Una cámara de seguridad muestra el momento en el que una persona subió al ascensor sin advertir que su perro no había ingresado.

En un momento, la puerta se cerró, la correa se tensó y el animal quedó suspendido en el aire. Un vecino advirtió lo ocurrido e inmediatamente corrió a ayudarlo. El hombre logró desatarle la correa, pero el animal estaba inconsciente.