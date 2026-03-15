Mamá Antula y la Universidad del Salvador: la capilla testigo

En un acto cargado de espiritualidad, se inauguró la capilla dedicada a Santa Mamá Antula en el campus de Pilar, fortaleciendo el vínculo entre fe y educación.

Santa Mamá Antula, ahora también desde la capilla dedicada a ella en el Campus Universitario de la USAL.

Santa María Antonia de San José de Paz y Figueroa o Mamá Antula tiene una historia en común con la Universidad del Salvador (USAL): la santa y la institución académica se inspiran en una espiritualidad de sabor evangélico como es la ignaciana, es decir, la forjada por san Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.

Ella fue una alegre y abnegada propagadora de los Ejercicios Espirituales según el método de san Ignacio. La universidad comenzó a existir en 1956 bajo los auspicios de “la Compañía Real, que Jesús con su nombre distinguió”. El viernes 6 de Marzo, en las vísperas de su memoria litúrgica, se realizó la inauguración de la Capilla “Santa Mama Antula” en el Campus de Pilar.

Prosecion Se realizó una procesión comunitaria llevando en andas la imagen de Santa Mamá Antula Gentileza. Mamá Antula tiene una historia en común con la USAL Presidió la Misa el obispo de la diócesis de Zárate-Campana, Monseñor Pedro Laxague y concelebraron varios sacerdotes vinculados a la pastoral universitaria de la USAL. El evento contó con la presencia del Sr. Rector, Dr. Carlos I. Salvadores de Arzuaga, la Sra. Vicerrectora, Dra. Romina Cavalli, la Sra. Vicerrectora Académica, Dra. Luciana Tondello, la Sra. Vicerrectora de Formación, Dra. Roxana Ruffo, y numerosos asistentes de la universidad: directivos, académicos, profesores, administrativos y estudiantes. Fueron invitados personalidades del ámbito cultural y político. Entre ellos destacó la presencia de la Dra. Matilde O’Mill, Ministra de Justicia de Santiago del Estero.

M. Pedro Laxague Presidió la misa Monseñor Pedro Laxague. Gentileza. Una vez concluida la Santa Misa, se realizó una procesión comunitaria llevando en andas la imagen de Santa Mamá Antula hacia la Capilla, donde quedó emplazada. La imagen fue realizada en madera por el artista Diego Curutchet. Una reliquia de primer orden de María Antonia de San José de Paz y Figueroa que fue donada por el rector, Dr. Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, fue ubicada en exposición permanente. El nuevo templo constituye un espacio de oración, celebración y encuentro espiritual y había sido concebido por el Arq. Clorindo Testa desde los orígenes del proyecto del campus.

Misa Ella fue una alegre y abnegada propagadora de los Ejercicios Espirituales según el método de San Ignacio. Gentileza. Santa María Antonia de San José de Paz y Figueroa fue beatificada el 27 de agosto de 2016 y canonizada el 11 de febrero de 2024 por el papa Francisco.