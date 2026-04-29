Anses confirmó qué grupo de jubilados cobrará el bono de $70.000 en mayo

A través de una publicación en el Boletín Oficial, Anses confirmó quiénes serán los jubilados que cobrarán el bono de $70.000.

El Gobierno oficializó a través de Anses este miércoles el otorgamiento del bono previsional de $70.000 en mayo, para jubilados que perciban el haber mínimo y pensionados, mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial. Así, los jubilados verán un nuevo incremento en sus haberes para el próximo mes.

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán por encima de $463.000, contemplando la actualización del haber inicial, que debe formalizarse en línea con la inflación de marzo que fue del 3,4%.

El Ejecutivo justificó la medida aludiendo al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.

PESOS Anses. Archivo MDZ

En este sentido, el texto oficial puntualizó que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.