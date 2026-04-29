Anses entra en el cierre de abril con un calendario de pagos más acotado

Abril ya está casi finalizado y eso también se refleja en el calendario de pagos de Anses, que en esta parte del mes se vuelve mucho más acotado que en las semanas anteriores. Para este miércoles, el organismo tendrá una jornada con menos grupos alcanzados por el cronograma habitual y concentrará los depósitos en jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, mientras siguen vigentes otras ayudas con calendario abierto.