Anses entra en el cierre de abril con un calendario de pagos más acotado
Anses pagará este miércoles jubilaciones superiores a la mínima y también dos ayudas sin tope de DNI.
Abril ya está casi finalizado y eso también se refleja en el calendario de pagos de Anses, que en esta parte del mes se vuelve mucho más acotado que en las semanas anteriores. Para este miércoles, el organismo tendrá una jornada con menos grupos alcanzados por el cronograma habitual y concentrará los depósitos en jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, mientras siguen vigentes otras ayudas con calendario abierto.
En concreto, Anses pagará ese día a los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen documentos terminados en 6 y 7.
A eso se suman las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, que continúan disponibles para todas las terminaciones del DNI dentro de la ventana de cobro ya informada, y también las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se mantienen abiertas bajo el mismo esquema.