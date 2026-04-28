Anses: qué deben chequear jubilados y pensionados antes de que termine abril

Abril entra en su tramo final y Anses mantiene en marcha el calendario de pagos. En los últimos días del mes, jubilados y pensionados deben revisar fechas de cobro, la acreditación del bono extraordinario y posibles trámites pendientes para evitar demoras o faltantes.

Qué puntos hay que revisar sobre las jubilaciones de Anses.

Para evitar problemas con el cobro, es clave revisar estos puntos en los últimos días del mes:

Uno de los puntos clave es confirmar el cobro del bono extraordinario, que se paga junto con los haberes a quienes perciben ingresos más bajos.

El monto completo corresponde a quienes cobran la mínima, mientras que en escalas superiores se otorga de forma proporcional. Si el refuerzo no aparece y la fecha de cobro ya pasó, se recomienda ingresar a Mi Anses antes de hacer un reclamo presencial.

Calendario Anses: controlar la fecha de cobro

En la última semana de abril continúan los pagos según la terminación del DNI. Por eso, es importante chequear el cronograma y confirmar que el dinero haya sido depositado correctamente.

También pueden registrarse demoras por feriados o movimientos bancarios, algo habitual en el cierre del calendario.

Datos y cobro: revisar que no haya errores

Otro punto importante es verificar que los datos personales y de cobro estén actualizados. Cambios en cuentas, apoderados o información personal pueden generar inconvenientes en la acreditación.

La consulta se puede hacer de forma rápida a través de Mi Anses.

Fe de vida y trámites: qué tener en cuenta

La fe de vida sigue generando dudas. En muchos casos ya no se exige de forma presencial, pero depende del banco.

Por eso, en los últimos días del mes también conviene revisar si hay requisitos pendientes o datos por actualizar, ya que cualquier inconsistencia puede afectar el cobro.