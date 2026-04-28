Tarjeta Alimentar en mayo 2026: cuánto se cobra según la cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar llega a mayo de 2026 sin cambios en sus montos. A diferencia de otras prestaciones que se actualizan por movilidad, esta asistencia no tiene un aumento mensual automático. Por eso, las familias beneficiarias volverán a cobrar los mismos valores que en los meses anteriores, con cifras que van desde $52.250 hasta $108.062 , según la composición del grupo familiar.

El pago se realiza a través de Anses, aunque el programa depende del Ministerio de Capital Humano y apunta a reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Para mayo, los importes vigentes quedan distribuidos en tres escalas. Las personas que cobran la Asignación por Embarazo reciben $52.250 . El mismo monto corresponde a las familias con un hijo. En el caso de hogares con dos hijos, la ayuda sube a $81.936 , mientras que las familias con tres o más hijos perciben $108.062 . Estos valores coinciden con los publicados por ANSES en su página oficial y son los mismos que fueron fijados por la Resolución 181/2024 del Ministerio de Capital Humano.

La última actualización formal de la prestación se aplicó desde la liquidación de junio de 2024. En ese momento, el monto para familias con un hijo pasó a $52.250 , el de dos hijos a $81.936 y el de tres o más hijos a $108.062 . Desde entonces, no se publicó una nueva suba oficial. Esa es una diferencia clave frente a otros pagos de ANSES, como la AUH o las jubilaciones, que sí se mueven con el esquema de movilidad vigente.

El beneficio se deposita de manera automática a distintos grupos que ya cobran prestaciones sociales. Según Anses, corresponde a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive , embarazadas desde los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo, titulares de AUH por hijo con discapacidad sin límite de edad y madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva.

Más personas podrán acceder a la Tarjeta Alimentar Foto: Archivo MDZ Cada vez más personas acceden a la Tarjeta Alimentar. Foto: Archivo MDZ

No hace falta realizar una inscripción aparte. La incorporación al padrón se hace de forma automática, siempre que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados en Anses. Este punto es importante porque muchas consultas aparecen cuando el beneficiario cumple con una condición general, pero tiene información desactualizada en el sistema. En esos casos, la recomendación oficial es revisar los datos desde Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuándo se cobra y cómo consultar

La Tarjeta Alimentar no tiene un calendario propio separado. Se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha en la que cada titular cobra su prestación principal. Por eso, quienes reciben AUH, Asignación por Embarazo o Pensión No Contributiva deben mirar el cronograma habitual de Anses para saber qué día tendrán depositado el dinero. La consulta puede hacerse desde el calendario de pagos oficial o desde Mi Anses, en la sección Hijos > Mis Asignaciones.

El dinero está destinado a la compra de alimentos y no puede utilizarse para bebidas alcohólicas. El objetivo del programa es reforzar los ingresos de hogares con niños, adolescentes, embarazadas y madres de familias numerosas en situación de vulnerabilidad. En síntesis, mayo no trae aumentos para la Tarjeta Alimentar, pero sí mantiene activo el esquema de pagos vigente: $52.250 para embarazo o familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más hijos.