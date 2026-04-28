Mundial 2026: en qué lugares es recomendable intercambiar las figuritas del álbum

Con la llegada del álbum del Mundial 2026 , el clásico ritual de coleccionar figuritas volvió a instalarse con fuerza entre chicos, jóvenes y adultos. En este contexto, el intercambio de repetidas se convirtió nuevamente en una actividad clave para completar la colección de forma más rápida y económica.

Según la experiencia previa y los antecedentes de otros mundiales, existen ciertos espacios que se destacan como puntos ideales para llevar adelante estos intercambios, gracias a la gran concurrencia de coleccionistas y al ambiente propicio para negociar figuritas.

Uno de los lugares más elegidos son las plazas y parques. Estos espacios abiertos suelen reunir a familias y grupos de fanáticos durante los fines de semana , lo que facilita encontrar personas con las figuritas que faltan. Además, el clima distendido permite intercambios más dinámicos y seguros.

Otro punto clave son las puertas de kioscos y tiendas donde se venden sobres del álbum. Allí se genera un flujo constante de compradores que, apenas abren sus paquetes, buscan cambiar las repetidas en el momento. Esta dinámica espontánea convierte a estos lugares en verdaderos “mini mercados” de figuritas.

La figurita de Messi, la más buscada del Mundial 2026.

En Buenos Aires los lugares recomendados son: Parque Rivadavia, Parque Chacabuco, Parque Saavedra, Parque Centenario, Plaza Lezama, Parque Avellaneda y Parque Las Heras. Mientras que en provincias como Mendoza aparece en el antecedente la Plaza de Chacras, Plaza España e Independencia, entre otros.

Las escuelas también aparecen como escenarios fundamentales. Durante los recreos, los estudiantes aprovechan para intercambiar entre compañeros, replicando una tradición que atraviesa generaciones y que cobra especial fuerza en épocas mundialistas.

A estos espacios clásicos se suman clubes y ferias barriales, donde en muchos casos se organizan encuentros específicos para el intercambio. Estos eventos permiten concentrar a una gran cantidad de coleccionistas en un mismo lugar, aumentando las probabilidades de conseguir las figuritas más difíciles.

En paralelo, la tecnología también empieza a jugar un rol importante. Nuevas aplicaciones permiten conectar a usuarios según su ubicación y necesidades, facilitando acuerdos previos que luego se concretan de manera presencial.

De esta manera, el intercambio de figuritas del Mundial 2026 combina tradición y modernidad: desde las plazas de barrio hasta las plataformas digitales, todo vale a la hora de completar el álbum y sumarse a una de las costumbres más arraigadas del fútbol.