Mundial 2026: confirmaron en qué shopping de Mendoza se podrán ver los partidos

En el marco del Mundial de Fútbol 2026, la Municipalidad de Guaymallén se integra a la campaña turística provincial “Mendoza, Mansa Pasión”, una iniciativa impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) en articulación con los municipios de toda la provincia.

La propuesta busca atraer vecinos y visitantes vinculando la identidad local con el fervor futbolístico, invitando a vivir la experiencia mundialista en distintos espacios turísticos y comerciales.

De esta manera, se promueve simultáneamente la oferta local y el posicionamiento de Mendoza como destino de referencia. Así, se suman a la lista los locales de Guaymallén ya se conoció que habrá locales adaptados en Ciudad y Godoy Cruz.

“Mansa Pasión” representa una evolución del concepto “Manso Destino”, consolidando una narrativa que conecta el espíritu mendocino con la pasión por la Selección Argentina y el entusiasmo que genera la máxima cita del fútbol internacional.

En Guaymallén, la campaña se desarrollará en establecimientos emblemáticos del departamento, con diversas propuestas promocionales vinculadas al Mundial.

En el Complejo Comercial NovaMarket, el Centro Comercial Paseo Dorrego y el Mendoza Shopping, los presentes podrán disfrutar de la emisión de los partidos de Argentina.

Por su parte, se suman a la campaña distintos establecimientos gastronómicos, entre ellos Palatto, Garra Burger, Fuzza, Hipólito Bar y Panza Llena. También participan los alojamientos Hathor, Hilton Mendoza, Ibis y Dalai Hotel. Asimismo, las bodegas Selada, SMS y Los Toneles ofrecerán propuestas especiales vinculadas a esta iniciativa.