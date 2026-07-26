El Mundial que se vivió fuera de los estadios

Plazas, pantallas gigantes, música y gastronomía llevaron el Mundial 2026 a millones de personas que no tenían una entrada.

Ciudad de México logró récord de asistencia a los fan fest (público para ver los partidos y celebrar) con 1,4 millones de simpatizantes, una cifra superior a los de Río de Janeiro (937.330) y Moscú (1.187.000) durante el Mundial 2014 (Brasil) y Rusia 2018, respectivamente.

Solo en la fase de grupos, los FIFA Fan Fest recibieron 5.537.184 personas y convirtieron el Mundial 2026 en un fenómeno de cultura, turismo y fútbol. Las ciudades sede de Estados Unidos, México y Canadá fueron escenarios de festivales con música, gastronomía, pantallas gigantes y celebraciones, superando el récord del mundial Rusia 2018.

fifa.com Más de 5,5 millones en 17 días Los FIFA Fan Fest recibieron 5.537.184 visitantes durante la fase de grupos del Mundial 2026. La cifra superó los 5.068.700 visitantes registrados durante el mismo período de Rusia 2018. FIFA presentó el resultado como un récord histórico para esta etapa del torneo.

El día de mayor concurrencia fue el 24 de junio, con 537.235 personas en los distintos Fan Fest de Estados Unidos, México y Canadá. La cifra equivale a una asistencia masiva concentrada en una sola jornada y muestra la dimensión de estas zonas de celebración. Pero hay que aclarar que mucho tuvo que ver la cantidad de selecciones que participaron, que fue superior al de los mundiales anteriores.

Hinchas de Argentina en un fan fest durante el último Mundial que registró un video de la FIFA. fifa.com El Zócalo convirtió el fútbol en espectáculo En Ciudad de México, el Fan Festival ocupó el Zócalo, uno de los espacios públicos más importantes del país. La programación combinó transmisiones de partidos con conciertos y actividades culturales. Entre los artistas incluidos en la agenda estuvo Banda El Recodo, además de otras propuestas musicales y espectáculos.

La operación también tuvo una dimensión gastronómica. FIFA informó que durante la fase de grupos los aficionados consumieron casi 2 millones de litros de agua y más de 300 mil panchos. Se trata de espacios que funcionaron simultáneamente como zonas de transmisión, gastronomía, entretenimiento y encuentro social.