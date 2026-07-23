Alerta por el sarampión: qué hacer si volviste del Mundial y qué síntomas no podés pasar por alto

El aumento de los casos de sarampión tras el regreso de argentinos que viajaron al Mundial llevó al Ministerio de Salud a reforzar la vigilancia epidemiológica. Ante este escenario, las autoridades insistieron en mantener al día la vacunación y consultar con rapidez si aparecen síntomas compatibles.

Aunque Argentina logró interrumpir la transmisión endémica del virus, el riesgo de reintroducción aumentó por la circulación activa del sarampión en distintos países y la aparición de brotes de gran magnitud en la región. Por eso, el Ministerio de Salud pidió extremar las medidas de prevención y reforzar el control de personas con antecedentes de viaje.

Según el último informe del Ministerio de Salud, hasta el 16 de julio de 2026 Estados Unidos registró 2.260 casos confirmados de sarampión.

Según el Ministerio de Salud, la forma más efectiva de evitar brotes de sarampión es cumplir con el esquema de vacuncación. Foto: Archivo MDZ

De ese total, 2.218 casos se distribuyeron en 42 jurisdicciones, entre ellas:

El estado de alerta se debe a que estos tres Estados recibieron una importante cantidad de hinchas argentinos durante el Mundial.

Por qué preocupa el aumento de casos de sarampión

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite por el aire y por las gotículas respiratorias que expulsa una persona infectada al hablar, toser o estornudar.

Si bien puede afectar a cualquier persona que no esté inmunizada, representa un mayor riesgo para los niños y puede provocar complicaciones graves.

Además, una persona con sarampión puede contagiar hasta a 18 personas, lo que convierte al virus en uno de los más transmisibles. Como no existe un tratamiento antiviral específico, la vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir la enfermedad.

Cuáles son los síntomas del sarampión

El Ministerio de Salud recomienda consultar inmediatamente si, durante un viaje al exterior o dentro de los 30 días posteriores al regreso, aparecen:

Fiebre de 38 °C o más.

Sarpullido rojizo que comienza a extenderse por el cuerpo.

También aconseja informar al equipo de salud si hubo un viaje reciente, ya que ese dato es clave para orientar el diagnóstico y activar los protocolos de vigilancia.

Qué hacer si aparecen síntomas compatibles

Ante síntomas compatibles con sarampión, las autoridades sanitarias recomiendan:

Usar barbijo.

Evitar asistir a escuelas, lugares de trabajo, clubes y otros espacios públicos.

Consultar a un profesional de la salud lo antes posible.

Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de transmisión mientras se confirma o descarta el diagnóstico.

Quiénes tienen que vacunarse contra el sarampión

El Ministerio de Salud recordó que el Calendario Nacional de Vacunación contempla dos dosis de la vacuna triple viral, aunque la cobertura todavía se mantiene por debajo del 95%, el porcentaje considerado necesario para lograr una protección comunitaria.

El esquema vigente establece:

Primera dosis a los 12 meses.

Segunda dosis entre los 15 y 18 meses.

Además, durante este año sigue la vacunación de refuerzo para los niños que cumplen cinco años y pertenecen a las cohortes nacidas en 2021, 2022, 2023 y durante los primeros seis meses de 2024.

Quiénes deben acreditar la inmunización

Las personas de cinco años o más deben contar con:

Dos dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola (doble o triple viral), aplicadas después del primer año de vida, o

Una serología IgG positiva para ambos virus.

En el caso del personal de salud, esta recomendación alcanza a todos los trabajadores del sistema, incluidos médicos, enfermeros, laboratoristas, administrativos, personal de limpieza y seguridad, quienes también deben acreditar dos dosis de vacuna o una serología positiva.