La dura vida en alta montaña bajo tres metros de nieve: esquíes, palas y acopio de víveres

Vecinos y prestadores turísticos de alta montaña cuentan cómo es el día a día en la cordillera mendocina y los desafíos de atravesar una nevada histórica.

Mientras la mayoría de los mendocinos mira desde la ciudad las imágenes de la nevada histórica, en alta montaña -Penitentes, Puente de Inca y Las Cuevas- hay personas que la viven desde adentro, con palas en la mano, esquíes en los pies y una rutina cotidiana que poco tiene que ver con la postal turística.

Mantener en condiciones los equipos y el combustible es muy importante en alta montaña. Bruno Brachetta La clave para alta montaña: estar preparados Bruno Brachetta lleva 15 años viviendo en Puente del Inca. Tiene un local de fotografía instantánea y un rental de ski de travesía. El montañés aseguró a MDZ que en su casa siempre hay provisiones para cualquier contingencia. "Tenemos víveres, comida, leña y gas. Todos abastecidos y en perfecto estado de ánimo", aclaró.

Bruno Brachetta Cada mañana arranca igual: prenden la salamandra, desayunan, hacen el plan del día y salen a recorrer el pueblo en esquíes de travesía, el único medio posible para moverse cuando hay más de dos metros de nieve. "De otra manera te enterrás muy fácilmente y no podés avanzar", explicó. Durante esas recorridas verifican que los vecinos estén bien. Se comunican por WhatsApp, por radio y, en caso de emergencia, por dispositivos satelitales Inreach que funcionan sin cobertura celular desde cualquier punto del mundo.

Pero no todos en el pueblo están igual de preparados. Brachetta lo sabe y lo dijo sin rodeos: "Hay gente que se quedó sin comida, sin gas, sin leña. Deberían ser evacuados o recibir asistencia". Y agregó algo que resume 15 años de experiencia en la alta montaña: "Entendí que hay que ser autosuficiente y no esperar nada del Gobierno ni de ninguna autoridad. Nos gestionamos con la comunidad de montaña que tenemos".

En algunas zonas de alta montaña se acumularon cinco metros de nieve. Bruno Brachetta Aislados por la nieve pero no varados Matías Cortizo, también es prestador turístico en Puente del Inca y explicó en diálogo con MDZ Radio cómo viven el día a día en medio de una nevada histórica: "Estamos en condición de vivienda. Somos los que ayudamos a los vecinos. Si bien hay un temporal y la ruta está con nieve, no estamos varados".