Susto en alta montaña: un colectivo con pasajeros quedó atrapado y debieron rescatarlo

Un colectivo con pasajeros debió ser rescatado en plena cordillera tras quedar atrapado en el hielo y la nieve en las inmediaciones de Punta de Vacas.

Lo que empezó como un viaje habilitado con normalidad terminó con un operativo de maquinaria pesada en plena cordillera. Un colectivo de larga distancia quedó atrapado sobre el hielo y la nieve en las inmediaciones de Punta de Vacas, y necesitó la intervención de personal de Vialidad para poder volver a la ruta. Los pasajeros vivieron minutos de incertidumbre a metros del campamento de Vialidad, en una zona donde las condiciones climáticas no perdonan un movimiento en falso.

El micro había sido habilitado para avanzar hasta Punta de Vacas, punto donde finalizaba el permiso de circulación por las condiciones del corredor. Al llegar al campamento de Vialidad, personal del GUM de Las Heras y de la propia repartición le indicaron al conductor que diera la vuelta en la misma entrada, sin ingresar al predio. La consigna era clara: girar y regresar por donde había venido.

El problema apareció apenas el vehículo intentó maniobrar. El colectivo se metió más de lo aconsejable dentro del sector del campamento y, al querer dar marcha atrás para salir, se topó con un enemigo difícil de vencer en la alta montaña: el hielo. Las ruedas patinaban sobre la superficie congelada y cubierta de nieve, y por más intentos que hizo el chofer, el micro no lograba avanzar ni retroceder.

Maquinaria pesada al rescate de los pasajeros Ante la imposibilidad de que el vehículo saliera por sus propios medios, el personal de Vialidad debió activar un operativo con maquinaria para despejar y acondicionar el terreno. El trabajo apuntó a liberar el espacio necesario para que el colectivo recuperara tracción y pudiera maniobrar sin riesgo de quedar completamente inmovilizado en un punto tan sensible del recorrido cordillerano.