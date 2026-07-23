Salud: la nueva herramienta digital para obras sociales y prepagas

La Superintendencia de Servicios de Salud incorpora la nueva funcionalidad de "Detracciones" para obras sociales y prepagas.

La Superintendencia de Servicios de la Salud comunicó en las últimas horas a los Agentes del Seguro de Salud y a las Entidades de Medicina Prepaga u obras sociales, la implementación de una nueva herramienta digital destinada a facilitar la gestión y el control de las operaciones del sector.

A través de esta actualización, las entidades podrán consultar de manera directa las detracciones practicadas por el organismo, optimizando los canales de acceso a la información administrativa.

Cómo funciona la nueva herramienta para las obras sociales y prepagas Para visualizar la nueva funcionalidad, las instituciones deben ingresar a los portales oficiales utilizando sus credenciales habituales (usuario y contraseña):

Obras Sociales (OOSS): Acceso al portal RNAS

Entidades de Medicina Prepaga: Acceso al portal RNEMP Una vez dentro de la plataforma, se encontrará disponible la nueva sección "Detracciones" junto con las opciones ya existentes de Redes de Prestadores y Coseguros.