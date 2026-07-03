Cómo hacerse el test del VPH gratis sin obra social en Guaymallén
Guaymallén lanzó una iniciativa para que las mujeres se realicen los testeos del VPH y otros estudios gratis y sin obra social.
El municipio de Guaymallén confirmó que todos los miércoles de julio, los consultorios de la Dirección de Salud (Libertad 720 de Villa Nueva) estarán abiertos a mujeres que deseen realizarse Pap, colpo y test de VPH, tres estudios complementarios que permiten hacer una detección precoz del cáncer de cuello de útero.
La atención será de 9 a 12.30. Los turnos se entregan el mismo día, directamente en la recepción de la Dirección de Salud y por orden de llegada.
El control es gratuito y está destinado a mujeres con o sin cobertura de obra social. Deben concurrir con el DNI.
VPH, PAP y testeo de salud en Guaymallén
Para realizarse el PAP, es necesario:
- no haber tenido sangrado, ni relaciones sexuales en las 72 horas previas
- tampoco haber utilizado óvulos, ni tratamientos vaginales en las 72 horas previas
- higienizarse solo con agua, sin usar cremas, ni jabones perfumados
Se recuerda que los controles médicos periódicos y los estudios preventivos son la herramienta más eficaz para garantizar una detección temprana del cáncer de cuello de útero.