Cómo hacerse el test del VPH gratis sin obra social en Guaymallén

Guaymallén lanzó una iniciativa para que las mujeres se realicen los testeos del VPH y otros estudios gratis y sin obra social.

El municipio de Guaymallén confirmó que todos los miércoles de julio, los consultorios de la Dirección de Salud (Libertad 720 de Villa Nueva) estarán abiertos a mujeres que deseen realizarse Pap, colpo y test de VPH, tres estudios complementarios que permiten hacer una detección precoz del cáncer de cuello de útero.

La atención será de 9 a 12.30. Los turnos se entregan el mismo día, directamente en la recepción de la Dirección de Salud y por orden de llegada.

El control es gratuito y está destinado a mujeres con o sin cobertura de obra social. Deben concurrir con el DNI.

VPH, PAP y testeo de salud en Guaymallén Para realizarse el PAP, es necesario: