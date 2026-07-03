El detalle que sorprendió en la misión de Enrique Piñeyro: un santo venezolano entre los pasaportes argentinos

Entre documentos, permisos y elementos necesarios para una misión de emergencia, un pequeño detalle llamó la atención en el pasaporte de algunos los rescatistas y médicos argentinos que partieron este viernes rumbo a Venezuela: una estampita de José Gregorio Hernández , el médico venezolano convertido en santo y símbolo de esperanza para millones de personas.

La imagen viajó dentro del pasaporte de los integrantes del operativo humanitario encabezado por Enrique Piñeyro , fundador de la ONG Solidaire, quien volvió a poner su avión al servicio de una causa solidaria. Esta vez, el destino fue Venezuela, país golpeado por los terremotos del 24 de junio.

El vuelo trasladó a más de 100 médicos venezolanos residentes en Argentina y rescatistas argentinos especializados que se sumarán a las tareas de asistencia. Entre ellos se encuentran integrantes del Grupo Fénix Unit Rescue , una brigada internacional de rescate con sede en Luján de Cuyo, Mendoza.

Pero, en medio de una misión marcada por la urgencia, la tecnología y los protocolos de rescate, también hubo lugar para un gesto de fe: llevar consigo la imagen del hombre conocido como "el médico de los pobres" .

José Gregorio Hernández nació en Venezuela y dedicó su vida a la medicina, la ciencia y la ayuda a los sectores más vulnerables. Médico, investigador y docente, se convirtió en una figura profundamente querida por los venezolanos por atender especialmente a quienes no tenían recursos. Su compromiso con los más necesitados le dio el nombre que todavía hoy lo identifica: "el médico de los pobres".

Aunque intentó seguir una vida religiosa y llegó a ingresar en la Cartuja de Farneta, en Italia, problemas de salud lo obligaron a regresar a Caracas. También inició su preparación para el sacerdocio, pero una enfermedad volvió a cambiar sus planes y finalmente decidió dedicar su vida definitivamente a la medicina.

Murió en 1919, luego de ser atropellado por un vehículo cuando salía de comprar medicamentos para un paciente anciano al que estaba ayudando.

El papa Francisco y una decisión esperada por Venezuela

La devoción popular por José Gregorio Hernández atravesó generaciones y fronteras. En 2021 fue proclamado beato y, en febrero de 2025, el papa Francisco aprobó su canonización tras recibir los votos favorables del Dicasterio para las Causas de los Santos.

La noticia fue celebrada especialmente en Venezuela, donde durante décadas millones de fieles esperaron que la Iglesia reconociera oficialmente la figura de Hernández. Desde la Arquidiócesis de Caracas destacaron que su vida representa "un ejemplo de amor al prójimo, entrega a los demás y fe en Dios".