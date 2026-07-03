Médicos y rescatistas argentinos viajaron a Venezuela junto a Enrique Piñeyro para brindar asistencia tras los terremotos

En medio de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela tras los devastadores terremotos registrados el 24 de junio, un contingente integrado por más de 100 médicos venezolanos residentes en Argentina y rescatistas argentinos partió este viernes desde el aeropuerto internacional de Ezeiza para sumarse a las tareas de asistencia.

La misión fue organizada desde la sociedad civil y cuenta con el apoyo de la ONG Solidaire, fundada por el piloto y activista humanitario Enrique Piñeyro , quien está al mando del vuelo que trasladó al equipo hacia las zonas afectadas.

El operativo busca reforzar la atención sanitaria y colaborar con las tareas de búsqueda y rescate luego de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron miles de víctimas fatales, heridos y familias que perdieron sus hogares.

Entre los rescatistas argentinos que forman parte de la misión se encuentran integrantes del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y del Grupo Fénix Unit Rescu e, una brigada internacional de búsqueda y rescate con sede en Luján de Cuyo, Mendoza , especializada en intervenciones ante catástrofes y emergencias.

El equipo médico está conformado por profesionales de distintas áreas fundamentales para la respuesta ante una tragedia de esta magnitud: médicos intensivistas, emergentólogos, traumatólogos, cirujanos generales, pediatras, clínicos, internistas y especialistas en salud mental.

La presidenta de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina (Asomevenar), Indira Acosta, destacó el compromiso de los voluntarios que decidieron viajar para asistir a las víctimas.

“Aunque estamos lejos de nuestro país, hemos querido poner nuestras manos al servicio de nuestro pueblo. Por eso hacemos este gran esfuerzo con esta misión humanitaria, para ayudar a seguir salvando vidas y sanar a tantas personas que han resultado heridas en la tragedia”, expresó.

Además del personal especializado, el avión transporta cuatro toneladas de insumos humanitarios donados por Cruz Roja Argentina, destinados a fortalecer la atención de los damnificados.

Una misión encabezada por Enrique Piñeyro

El traslado está a cargo de Enrique Piñeyro, quien desde hace años utiliza su avión Boeing 787 para realizar misiones humanitarias a través de la fundación Solidaire.

El piloto argentino encabezó anteriormente operativos de rescate de refugiados en el Mediterráneo, vuelos de asistencia durante la pandemia, corredores humanitarios para familias afectadas por la guerra en Ucrania y traslados internacionales de ayuda en distintas crisis.

Una emergencia que moviliza al mundo

La llegada del equipo argentino se suma al despliegue internacional que ya movilizó a miles de brigadistas extranjeros y perros especializados en búsqueda de personas.

Según los últimos reportes oficiales, los terremotos dejaron al menos 2.595 personas fallecidas y más de 12.000 heridas, mientras que organismos internacionales estiman que millones de habitantes podrían haber sido afectados directa o indirectamente por la catástrofe.

Mientras continúan las tareas de rescate, la prioridad está puesta en encontrar sobrevivientes, atender a los heridos, garantizar asistencia sanitaria y acompañar a las familias que perdieron sus viviendas. La misión que partió desde Argentina busca aportar ayuda en una de las emergencias más graves que enfrentó Venezuela en los últimos años.