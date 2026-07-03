A seis meses de la detención de Nicolás Maduro: qué pasó desde su captura y cómo cambió Venezuela

El 3 de enero de 2026 marcó un punto de quiebre para Venezuela . Ese día, una operación militar encabezada por Estados Unidos terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York. Medio año después, el exmandatario continúa detenido, enfrenta cargos federales y el país atraviesa un profundo proceso de transición institucional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó aquel 3 de enero que las fuerzas estadounidenses habían llevado adelante "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. En una conferencia de prensa, el mandatario estadounidense aseguró que ambos fueron extraídos por vía aérea del país y sostuvo que "el dictador y terrorista" había sido finalmente derrocado, al tiempo que afirmó que el pueblo venezolano "será libre" tras el operativo.

Seis meses después de aquel episodio, la detención de Nicolás Maduro continúa teniendo repercusiones tanto en el ámbito judicial como en la política venezolana. Mientras el exmandatario permanece bajo custodia en Estados Unidos, Venezuela reorganizó su estructura de gobierno y retomó el diálogo diplomático con Washington.

Tras ser capturado el 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fue trasladado de inmediato a un tribunal en Manhattan para enfrentar la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo, tráfico de armas y narcotráfico. Desde entonces, permanece alojado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde también se encuentra detenida su esposa, Cilia Flores.

La causa judicial avanza en tribunales federales de Nueva York, y durante las primeras audiencias, Maduro se declaró no culpable de todos los cargos formulados por la fiscalía.

Nicolás Maduro durante el juicio en Nueva York. EFE

En las últimas semanas, además, el expediente incorporó nuevos elementos ya que un grupo de ciudadanos venezolanos presentó una demanda en una corte de Nueva York por presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2017 y 2021, ampliando el frente judicial que enfrenta el exjefe de Estado.

Los cambios políticos en Venezuela

La captura de Maduro provocó una rápida reconfiguración del escenario político venezolano. Tras su destitución y posterior detención, Delcy Rodríguez asumió el liderazgo del país como presidenta encargada para conducir el proceso de transición. Uno de los cambios más significativos fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas formales entre Venezuela y Estados Unidos, siendo que el nuevo gobierno inició conversaciones con Washington luego de años de tensiones entre ambos países.

Delcy Rodríguez confirmó un incremento salarial para mayo. EFE

En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano decidió extender el plazo constitucional para convocar nuevas elecciones, una medida orientada a garantizar la transición institucional mientras se reorganizan las estructuras del Estado.

Seis meses después de la operación militar

A medio año de la denominada operación que terminó con la captura de Maduro, el escenario venezolano presenta diferencias sustanciales respecto al existente antes del 3 de enero de 2026.

Por un lado, el proceso judicial en Estados Unidos continúa su curso y mantiene al expresidente bajo custodia federal en Nueva York. Por otro, Venezuela inició una etapa política marcada por una nueva conducción del Ejecutivo, la reapertura de las relaciones con Washington y la preparación de un nuevo calendario electoral.

Aunque todavía quedan definiciones judiciales y políticas por delante, la captura de Nicolás Maduro modificó el panorama institucional del país y abrió un período de transición cuyos próximos pasos dependerán tanto del avance de la causa en Estados Unidos como de las decisiones que adopten las autoridades venezolanas en el camino hacia nuevas elecciones.