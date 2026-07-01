Nahuel Gallo pidió separar las querellas en la causa contra Nicolás Maduro por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

El cabo primero de Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo , volvió a declarar ante la justicia, pero esta vez ante la Cámara Federal porteña, en una audiencia donde detalló a los magistrados Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi el cautiverio que sufrió en Venezuela, donde permaneció detenido durante 448 días.

La audiencia con los camaristas fue en el marco de la apelación que hiciera días atrás a la decisión del juez Sebastián Ramos, quien decidió unificar las querellas del expediente que investiga presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por funcionarios del régimen venezolano.

Según pudo conocer MDZ de fuentes judiciales, durante su exposición, Gallo reconstruyó el recorrido desde su detención en la frontera hasta su permanencia en distintos centros de reclusión, y describió las torturas físicas y psicológicas que, según afirmó, padeció durante ese período.

En ese sentido, relató las condiciones de su detención en el estado Táchira, su traslado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, los interrogatorios a los que fue sometido y su posterior confinamiento en el penal de Ramo Verde en el estado Miranda, del cual señaló que fue víctima de tormentos físicos y psicológicos durante los 448 días que permaneció privado de la libertad.

La liberación de Nahuel Gallo se concretó a principios de marzo. A los pocos días de arribar a la Argentina, reconoció que aún no estaba en condiciones de relatar todo lo vivido durante el cautiverio. " No estoy preparado para contar las atrocidades que me hicieron ", afirmó, aunque adelantó que había sido sometido a un permanente régimen de tortura psicológica durante su permanencia en la cárcel militar de El Rodeo I, donde compartió encierro con presos políticos de distintas nacionalidades.

La causa argentina contra Nicolás Maduro

El expediente, iniciado en 2023 por denuncias de víctimas venezolanas y organizaciones de derechos humanos, ya investigaba un presunto plan sistemático de persecución, secuestros, torturas y desapariciones atribuido al régimen chavista. Tras la captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses a comienzos de 2026, el juez Ramos incluso solicitó formalmente su extradición para ser juzgado en la Argentina, una decisión que reforzó el alcance internacional de la investigación.

El 30 de abril de 2026, Gallo declaró por primera vez como testigo ante Ramos y describió interrogatorios, golpes, aislamiento, amenazas y distintos mecanismos de tortura física y psicológica. Según explicó, nunca tuvo asistencia consular ni acceso efectivo a una defensa. Su testimonio pasó a integrar una de las pruebas más relevantes del expediente por la condición de víctima directa de los hechos investigados.

Ese mismo día trascendió que sus abogados habían solicitado que el gendarme dejara de intervenir únicamente como testigo y fuera admitido como querellante, cuestión que fue avalada por el juez Sebastián Ramos. Posteriormente, el magistrado decidió unificar todas las querellas, decisión que fue objetada por Nahuel a través de Gendarmería por considerarse víctima directa y reciente de los vejámenes del régimen.

Ahora los camaristas Llorens, Bertuzzi y Bruglia deberán decidir si hacen lugar al pedido del gendarme y, además, concretar si ordenan citar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, para que describa y aclare las circunstancias en las que se logró la liberación de Gallo.