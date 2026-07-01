El SUTE aceptará la oferta salarial del Gobierno "con condiciones": cómo será el aumento

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) decidió este miércoles en plenario aceptar la oferta de aumento salarial que propuso el Poder Ejecutivo para los docentes y celadores de Mendoza para el segundo semestre.

La decisión se tomó tras la puesta en común que tuvo una participación prácticamente récord, con 892 delegados de 703 escuelas a lo largo y ancho de Mendoza, según informaron desde el gremio.

La propuesta que se aceptará en paritarias consiste en un 7% para agosto y del 4% para noviembre, lo que totaliza un 11% para los próximos seis meses del año. Las bases de cálculo se harán según el sueldo de junio.

Pero además, se sumará una "cuota extraordinaria" de $330.000 para los docentes por cada cargo (si tienen dos, serán $660.000); y de $300.000 para los celadores, que se distribuirá en tres tramos: $150.000 el 17 de julio, $100.000 el 11 de septiembre y la tercera de $80.000 en octubre).

"La cuota extraordinaria de $330.000 va para cada docente con un cargo, es decir 18 horas. Si tiene dos cargos, o en el caso de la secundaria con 36 horas, se duplicará la cuota extraordinaria", explicaron.

Aceptación del SUTE con "peros"

Gustavo Correa, secretario general del SUTE, sostuvo a MDZ que la propuesta será aceptada pero con una fuerte advertencia al Gobierno, que es que seguirán reclamando "por cuestiones que no han sido cumplidas por el Poder Ejecutivo".

El SUTE busca juntar 100.000 firmas.

Entre las demandas que seguirán reclamando, se encuentran "cuestiones de educación superior, del sector de jóvenes y adultos, de mejoras en la obra social (OSEP), la situación de los vicedirectores de escuelas de jornada completa, el pago de un ítem por tareas diferenciadas para los celadores, la titularización de las horas en educación artística y especial", entre otras.

Correa advirtió que "haber aprobado no significa renunciar a todo lo que le falta al docente y celador y a las demandas de los trabajadores que representamos".

Pero sumó que no van a aceptar que el docente sea la variable de ajuste "en caso que la inflación no sea la que se proyecta por los organismos. No queremos ser los que paguemos estos incrementos con un peor sueldo. Hay muchos temas donde seguiremos luchando en la calle", planteó.

Por otro lado, valoró la buena participación de los delegados, que representan a los docentes de cada una de las escuelas. "Hubo una masiva cantidad de delegados, la participación numerosa es la puesta en valor que tiene el SUTE", opinó.