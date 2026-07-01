Proyecto Don Luis y Otro: la Legislatura aprobó la Declaración de Impacto Ambiental

El proyecto de exploración minera evaluará el potencial de sales de litio en el sur de Mendoza y ya cuenta con la DIA aprobada por la Legislatura.

El proyecto Don Luis y Otro buscará potencial de sales de litio en el sur de Mendoza.

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza aprobó por mayoría la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto Don Luis y Otro, un desarrollo de exploración minera en el sur de Mendoza que evaluará el potencial de sales de litio en la zona.

La DIA del proyecto fue aprobada con 36 votos a favor y solo 4 en contra: los sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio y los integrantes de Fuerza Patria fueron los legisladores que se manifestaron en contra.

De esta manera, el proyecto impulsado por el Ejecutivo obtuvo el paso legislativo necesario para comenzar a operar. La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, destacó en sus redes que cada avance del proyecto se realizó con participación ciudadana y estrictos controles ambientales.

Con amplia mayoría en ambas Cámaras,la Legislatura Provincial ratificó la DIA del proyecto de exploración "Don Luis y Otro",que busca evaluar el potencial de sales de litio en el sur de Mendoza. Explorar es generar información para tomar decisiones con base científica y técnica pic.twitter.com/bDyE3KRAcY — Jimena Latorre (@JimehLatorre) July 1, 2026 “Seguimos sentando las bases para que Mendoza avance en una minería moderna, responsable y sostenible, basada en información técnica, reglas claras y una visión de desarrollo para las próximas generaciones”, destacó Latorre en su cuenta de X.

En qué consiste el proyecto de exploración Don Luis y Otro La iniciativa está apuntada a la exploración y evaluación del potencial de sales de litio en el sur mendocino, puntualmente en un área de 234.256,5 hectáreas ubicada en los departamentos de San Rafael y Malargüe.