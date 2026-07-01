Proyecto Don Luis y Otro: la Legislatura aprobó la Declaración de Impacto Ambiental
El proyecto de exploración minera evaluará el potencial de sales de litio en el sur de Mendoza y ya cuenta con la DIA aprobada por la Legislatura.
Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza aprobó por mayoría la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto Don Luis y Otro, un desarrollo de exploración minera en el sur de Mendoza que evaluará el potencial de sales de litio en la zona.
La DIA del proyecto fue aprobada con 36 votos a favor y solo 4 en contra: los sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio y los integrantes de Fuerza Patria fueron los legisladores que se manifestaron en contra.
De esta manera, el proyecto impulsado por el Ejecutivo obtuvo el paso legislativo necesario para comenzar a operar. La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, destacó en sus redes que cada avance del proyecto se realizó con participación ciudadana y estrictos controles ambientales.
“Seguimos sentando las bases para que Mendoza avance en una minería moderna, responsable y sostenible, basada en información técnica, reglas claras y una visión de desarrollo para las próximas generaciones”, destacó Latorre en su cuenta de X.
En qué consiste el proyecto de exploración Don Luis y Otro
La iniciativa está apuntada a la exploración y evaluación del potencial de sales de litio en el sur mendocino, puntualmente en un área de 234.256,5 hectáreas ubicada en los departamentos de San Rafael y Malargüe.
El emprendimiento proyectado en el sur provincial está a cargo de la empresa mendocina El Jarillal, en sociedad con la compañía australiana Ampere Lithium. La audiencia pública para su desarrollo se llevó a cabo en noviembre del año pasado.
La etapa de exploración de Don Luis y Otro buscará obtener información técnica precisa sobre el potencial de las sales de litio y otros minerales estratégicos en la zona de Salinas del Diamante.
La etapa de exploración permitiría definir con mayor claridad las características del subsuelo, la calidad de las salmueras y la factibilidad de avanzar en futuros estudios de mayor detalle, siempre dentro del marco normativo.
El litio es considerado un recurso clave para la transición energética global, por su utilización en baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, telefonía móvil y diverso equipamiento tecnológico.