Otro revés para Federico Sturzenegger: el Gobierno da marcha atrás y no presentará la reforma de la Ley del Libro

Tras la mesa política, se definió que el proyecto del ministro de Desregulación no sea una prioridad para la agenda parlamentaria del Gobierno. La iniciativa había generado un fuerte rechazo en el sector.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sufrió otra derrota política. Luego del traspié en el Senado, donde se cayeron dos capítulos claves en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el funcionario no podrá avanzar con el paquete de reformas que tenía previsto lanzar en las próximas semanas y todas sus iniciativas serán revisadas hasta el detalle por sus compañeros de gabinete.

De acuerdo con fuentes oficiales que consultó MDZ, uno de los proyectos que no será prioridad en el corto plazo para la agenda parlamentaria es la reforma a la Ley del Libro. Se trata de una legislación que regula el mercado editorial. La iniciativa apunta a derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, sancionada en 2001, que establece que cada libro debe venderse al mismo precio en librerías, supermercados y plataformas digitales. El anteproyecto también contempla cambios sobre la normativa de fomento del libro y la lectura.

El planteo de Federico Sturzenegger con la Ley del Libro Sturzenegger había salido públicamente a defender la propuesta y planteó que la norma vigente funciona como una prohibición para que los comercios puedan vender libros más baratos. “La ley que proponemos derogar solo prohíbe que se ofrezcan descuentos sobre los libros. En Argentina existe una ley que no te permite vender libros baratos, te obliga a venderlos a un precio uniforme en todo el país”, denunció. Como ejemplo, contó el caso de un librero que durante la última Feria del Libro porteña quiso vender Las Crónicas de Narnia a $40.000, pero debió elevar el precio a $99.000 porque era el valor establecido por la normativa.

El Gobierno no avanzará con la ley de Libros Matías Moyano A partir de ese argumento, el ministro cuestionó que la defensa de la actividad cultural pueda hacerse a través de una ley que, según su interpretación, encarece los ejemplares. “Me pregunto en qué planeta de qué universo podría uno oponerse a que los libros lleguen más baratos a los consumidores ”, afirmó Sturzenegger. Y agregó: “Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles”. Para el ministro, la eliminación del precio único permitiría que los comercios compitan entre sí y ofrezcan mejores condiciones a los lectores. “La competencia simplemente los obligaría a ofrecer más productos y a mejores precios”, sostuvo.

Los cuestionamientos a la Ley del Libro El planteo oficial abrió un fuerte debate dentro de la industria editorial. Editoriales, librerías y escritores sostienen que el precio uniforme no busca impedir la competencia, sino evitar que las grandes cadenas y plataformas puedan concentrar la venta de los títulos más populares mediante descuentos que las librerías independientes no están en condiciones de igualar. El sector también advierte que una eventual liberalización podría provocar el cierre de comercios pequeños y reducir la diversidad de títulos disponibles. Según datos citados por El País, Argentina cuenta actualmente con unas 1.500 librerías y más de 500 editoriales pequeñas y medianas.