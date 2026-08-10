Wado De Pedro, Sergio Massa o Axel Kicillof: la disputa del PJ por el último traspié de Federico Sturzenegger

Luego de la clara y contundente derrota del oficialismo el jueves pasado, en la que solo se aprobó un tercio del proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el peronismo mostró su capacidad de daño frente a un Gobierno cada vez más debilitado. Sin embargo, se trató de una acción descoordinada internamente que solo dejó en evidencia la dificultad de articulación que atraviesa el espacio político que presume que volverá al poder en 2027.

El viernes por la mañana el massismo lanzó una operación en redes sociales para mostrar al exministro de Economía como el autor de la jugada política que terminó con el abandono de los aliados del oficialismo en la votación del proyecto de Sturzenegger.

"Massa habló con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) para que el capítulo de extranjerización de tierras y el de manejo del fuego no salga", difundieron sus voceros. En paralelo, una serie de dirigentes vinculados al massismo replicaron esta campaña en redes sociales. Lo que llamó especialmente la atención fue que a esa campaña se sumaron dos figuras que responden a Cristina Fernández de Kirchner: Juliana Di Tullio y Gregorio Dalbón.

La primera de estas lanzó un ¿enigmático? mensaje en Twitter donde destacó con mayúscula y negrita las letras STM, referencia a las iniciales de Sergio Tomás Massa. La senadora kirchnerista le hizo saber a MDZ que "estaba con sueño porque eran las 2 y que no tenía los lentes puestos".

Según pudo constatar este cronista con distintas fuentes parlamentarias y vinculadas a los gobernadores a los que se refirió el massismo, el exministro de Economía estuvo conectado por WhatsApp con senadores de las distintas tribus peronistas y conversó con alguno de los gobernadores mencionados. "Él llamó para ver cómo venía el panorama, pero fue cuando ya estaba todo caído", contó uno de los dirigentes con los que habló el tigrense.

Sergio Massa reapareció este sábado

La que estuvo metida en la articulación de la estrategia opositora y en el poroteo fino de los votos fue la diputada del Frente Renovador Cecilia Moreau, que fogoneó la campaña en contra de la Ley de Tierras y rastreó los movimientos en el Senado.

Wado de Pedro, entre el poroteo y la campaña pública

Dentro de la Cámara alta el que hizo valer su buen vínculo con los gobernadores y los senadores aliados al Gobierno fue Eduardo "Wado" de Pedro, según pudo constatar este cronista con distintos miembros del Senado. Desde mayo conversó semanalmente con cada uno de ellos para que no acompañaran el proyecto o postergaran su discusión.

Mientras esto último ocurría, al punto tal de que Patricia Bullrich tuvo que postergar su tratamiento en cuatro sesiones porque no tenía los votos asegurados, el exministro del Interior, junto con la dirigencia y la militancia de La Cámpora y aledañas en los distintos puntos del país, organizó distintas charlas públicas en contra de la modificación de la Ley de Tierras. Así desplegó una campaña territorial en todo el país que logró que las cantantes Tini y Emilia Mernes se pronunciaran políticamente.

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La campaña del massismo por posicionarse como el verdugo de la reforma que Sturzenegger quería imponer sobre la Ley de Tierras y la de Manejo del Fuego no cayó del todo bien en el bloque de senadores peronistas. "Si hubiese jugado fuerte, se caía la primera vez", contó una de las personas que operó para que no prosperara el proyecto oficialista.

"Si él hubiese intervenido, Flavia Royón y los dos misioneros del Frente de la Concordia no hubiesen estado para la aprobación en general, que el viernes votaron a favor", indicó un dirigente peronista, y con tintes de malestar remató: "Apareció a último momento para colgarse del triunfo".

Axel Kicillof tampoco se quedó fuera de la discusión

El que también expresó su malestar por esta pugna interna fue Carlos Bianco, la mano derecha de Axel Kicillof. El funcionario bonaerense señaló que "el pueblo es el verdadero responsable" del fracaso del Gobierno.

"Agradecemos muchísimo a los deportistas, actores y todas las personas que se expresaron en redes sociales", indicó sin referirse a los dirigentes que trabajaron sobre este tema. Aunque sí valoró el "trabajo que realizaron políticos, senadores y gobernadores", insistió en que la batalla importante se dio en las calles.

Así, una vez más el peronismo dejó expuestas sus diferencias internas, aun para festejar la derrota política que sufrió el Gobierno.