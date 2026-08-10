Otra de Adrián Ravier: el vocero admitió que el Gobierno desvía fondos de rutas para "el equilibrio fiscal"

El vocero presidencial, Adrián Ravier , sumó una nueva polémica al afirmar este lunes que el Gobierno desvía fondos de rutas nacionales para garantizar “el equilibrio fiscal”.

El funcionario aseguró que un porcentaje importante del “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un fondo fiduciario que debería solo financiar la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales, está robusteciendo las arcas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo .

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos ”, admitió Ravier ante El Diario de La Pampa, provincia donde es oriundo el exdiputado.

“Habría que ver el número ahí, ¿no? Vialidad Nacional tiene en cada provincia una representación, una oficina con profesionales, que están permanentemente dando mantenimiento de obras a todas las rutas”, señaló.

“Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo, yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en 2 años y medio no estaría como está, estaría peor”, aseguró Ravier. Según una investigación del diario La Nación, el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso.

El esquema de financiamiento vial del Estado tiene como pieza central al SisVial, un fideicomiso creado para recibir parte de la recaudación proveniente del impuesto a los combustibles líquidos. Esos recursos tienen una finalidad determinada por ley: sostener las obras de construcción, conservación y recuperación de las rutas nacionales.

La administración del fondo está bajo la órbita del Ministerio de Economía, que funciona como autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación cumple el rol de fiduciario. A través de una cuenta corriente específica se canalizan los fondos que, de acuerdo con el destino establecido para el fideicomiso, deberían utilizarse para atender las necesidades de la infraestructura vial.

El Gobierno avanza en la concesión de rutas nacionales Télam

Según la denuncia periodística, la tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%. Solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado durante 2024 ($40.668 millones de $360.238 millones), subió al 39% ($270.592 millones de $692.514 millones) durante 2025, año electoral y de máxima confrontación legislativa, y bajó otra vez al 18,5% entre enero y mayo de 2026 ($83.144 millones de $450.500 millones).

Denuncias en la Justicia

Las denuncias se intensificaron a partir de 2024, cuando organizaciones vinculadas a los trabajadores de Vialidad Nacional comenzaron a advertir sobre una fuerte diferencia entre los recursos recaudados y los fondos efectivamente destinados a obras y mantenimiento. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) sostuvo que el problema no era la falta de recursos, sino la decisión de no aplicarlos a la red vial.

El reclamo continuó durante 2025 y 2026. En un informe elaborado en abril de este año, FEPEVINA señaló que entre 2021 y 2026 existió una brecha persistente entre la recaudación del impuesto a los combustibles y los créditos efectivamente aplicados a la infraestructura vial. Según el documento, salvo en 2022, la utilización de esos recursos se mantuvo por debajo de los porcentajes previstos para obras viales.

El cuestionamiento también llegó a la Justicia. Distintas presentaciones denunciaron la presunta retención o utilización para otros fines de partidas que tenían una afectación específica para infraestructura vial. El planteo apunta a que, mientras las rutas nacionales acumulan necesidades de reparación y mantenimiento, los recursos destinados a ese fin no fueron ejecutados en su totalidad.