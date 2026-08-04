El Gobierno sancionará a los trabajadores por el paro portuario que frena el comercio exterior

La medida por tiempo indeterminado de los prácticos, pilotos y baqueanos comenzó esta semana, y dejó completamente frenado el movimiento del comercio exterior argentino. Desde las primeras horas de este lunes no hubo operaciones en los puertos y un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) permaneció detenido frente al muelle, sin autorización para ingresar.

La protesta fue lanzada en rechazo al Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , que impulsa una desregulación del servicio de practicaje y pilotaje. Los trabajadores resolvieron no asistir a ninguna embarcación que deba ingresar, salir o navegar por los puertos y vías navegables del país.

Al respecto, el funcionario defendió el decreto al asegurar que "el Gobierno está intentando bajar el costo argentino" y confirmó sanciones al personal y al gremio

"Seguramente habrá sanciones, sí. Es es algo que está ocurriendo en este momento. Sin dudas que esto va a generar un costo, pero no tengo números para darles inmediatamente en este en este momento", comentó.

"La Argentina, en esta materia, tiene un costo elevado comparativamente con otros países. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve con competencia. Lo que estamos haciendo es abrir la competencia, permitir que, en este caso del practicaje, puedan entrar nuevos jugadores eventualmente con precios más competitivos, y eso permita que en todo lo que tiene que ver con con el traslado de mercaderías y demás podamos tener mejores precios, y eventualmente esto va a impactar en una mejora para empresas y para consumidores, que teniendo un costo logístico menor, esto va a favorecer esos precios", indicó.

Ravier señaló que "es parte de un proyecto de desregulación que se está evaluando, presentar al Congreso, y que eventualmente tendrá que tener allá su proceso, incluía este tema también".

"Ahora, se aprobó un decreto para adelantar inmediatamente este concepto, que es muy importante para que los costos logísticos bajen, y, por supuesto, hay personas que operaban en ese mercado, que operan en ese mercado, que ante la la entrada de competidores plantean este reclamo y, eventualmente, hacen este paro que perjudica la logística. Esto es un servicio esencial, y estas empresas, estas personas tienen la obligación de sostener el servicio esencial, lo mismo que decíamos antes con respecto a la educación", concluyó.