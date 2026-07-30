Tragedia en Palermo: un hombre salió de un gimnasio, se descompensó y murió en la calle

La víctima, un hombre de unos 50 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio en la vía pública. El SAME realizó maniobras de reanimación, pero no pudo salvarla.

Un hombre de aproximadamente 50 años murió este jueves luego de descompensarse en la vía pública, tras salir de un gimnasio ubicado en Soldado de la Independencia al 1000, entre Gorostiaga y la avenida Olleros, en el barrio porteño de Palermo.

De acuerdo con el reporte del personal policial presente en la zona, la víctima caminaba por el lugar cuando cayó repentinamente al suelo y perdió el conocimiento. Un llamado al servicio de emergencias alertó que había una persona en paro cardiorrespiratorio.

El SAME confirmó la muerte del hombre en el lugar Profesionales del SAME llegó al lugar y comenzaron las maniobras de reanimación. Sin embargo, no lograron revertir el cuadro y finalmente constataron el fallecimiento del hombre.

Minutos después del episodio, el padre del fallecido llegó al lugar y sufrió una crisis nerviosa al conocer lo ocurrido.