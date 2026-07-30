Cinco detenidos en Ciudad en procedimientos que terminaron con droga y armas secuestradas

Una serie de procedimientos desarrollados en distintos sectores de Ciudad dejó cinco detenidos y el secuestro de drogas, un arma blanca y una réplica de pistola. Los hechos ocurrieron en diferentes sectores de la Capital y quedaron a disposición de la Justicia. el la maniobras participaron efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida Capital ( UCAR ).

El primero de los episodios tuvo lugar en la intersección de avenida Libertador y Boulogne Sur Mer , donde dos hombres fueron identificados durante un control preventivo.

Al realizarles el palpado de seguridad , los efectivos encontraron una bolsa con marihuana y varios cigarrillos artesanales confeccionados con la misma sustancia. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 6.ª, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Horas más tarde, otro procedimiento se desarrolló sobre avenida Thays y Ruiz Leal , cuando dos hombres fueron interceptados durante un patrullaje.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron una hoja de cuchillo metálica que uno de ellos llevaba dentro de un morral, mientras que el otro tenía en su poder varios envoltorios de papel glasé con cocaína . Los dos fueron aprehendidos y quedaron vinculados a las actuaciones correspondientes.

Una discusión de tránsito terminó con un detenido

El tercer hecho se originó a partir de una denuncia ingresada a la línea de emergencias 911 por una amenaza ocurrida en las inmediaciones del Prado Español.

De acuerdo con el relato del denunciante, tras mantener una discusión con otro automovilista, este le exhibió un arma de fuego antes de retirarse del lugar.

Con las características aportadas, los efectivos localizaron el vehículo sobre avenida Las Palmeras y realizaron una requisa. En el interior encontraron una réplica de arma de fuego de plástico, de color negro y con punta naranja.

El conductor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzó con las actuaciones correspondientes por el hecho denunciado.