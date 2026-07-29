Un hombre fue detenido y un arsenal fue secuestrado durante allanamientos en Guaymallén

El hombre fue detenido como presunto autor de las amenazas. Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego, cargadores y municiones.

El sospechoso fue detenido por amenazas junto con un arsenal tras una serie de allanamientos en Guaymallén.

Un hombre fue detenido durante una serie de allanamientos realizados en Guaymallén, en el marco de una investigación por amenazas simples en contexto de violencia de género. En los procedimientos, la Policía secuestró tres armas de fuego, cargadores y más de un centenar de cartuchos de distintos calibres.

De acuerdo con información policial, los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID), bajo directivas de la Oficina Fiscal Guaymallén N.º 2 y con conocimiento de la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

Se secuestró un arsenal Como resultado de las medidas judiciales, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, una pistola calibre .22, una escopeta calibre 12, además de varios cargadores y municiones de diferentes calibres.