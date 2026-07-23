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Frustraron un intento de robo en una panadería y detuvieron a dos sospechosos

Los sospechosos fueron sorprendidos cuando forzaban la reja de ingreso del comercio. El operativo permitió detenerlos antes de que concretaran el robo.

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Efectivos policiales lograron detener y reducir a los malvivientes cuando forzaban el ingreso a un panadería para cometer un robo.

Efectivos policiales lograron detener y reducir a los malvivientes cuando forzaban el ingreso a un panadería para cometer un robo.

Gobierno de Mendoza

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada luego de ser descubiertos cuando intentaban ingresar a robar a una panadería ubicada en Ciudad. El rápido accionar de los efectivos policiales permitió dar con los sospechosos antes de que cometieran el ilícito.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se registró cerca de la 1 en un comercio situado sobre Paso de los Andes al 1800, donde preventores municipales advirtieron que los sospechosos forzaban la reja de ingreso.

Fueron reducidos en el lugar

Tras el alerta, se desplegó un operativo que permitió reducir a ambos hombres antes de que lograran ingresar al local.

Los detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Capital, que ordenó las actuaciones correspondientes para avanzar con el caso.

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