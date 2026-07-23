Ingresó a robar en un quincho, una alarma lo delató y fue detenido tras una breve persecución

La alarma del predio alertó sobre el ingreso de un intruso. Un patrullaje permitió localizar al sospechoso cuando intentaba escapar.

El hombre fue detenido luego de ser identificado por las cámaras de seguridad cuando intentaba cometer un roo en el predio. (foto ilustrativa).

Un hombre de 32 años fue detenido este jueves luego de intentar ingresar a robar a un quincho ubicado en el barrio Quintas de Pueyrredón, en Maipú. La rápida intervención permitió frustrar el ilícito y detener al sospechoso antes de que pudiera escapar.

De acuerdo con información policial, El hecho ocurrió cerca de las 15, cuando la activación de una alarma motivó el desplazamiento de personal policial hacia el predio ubicado sobre calle Pueyrredón al 5000.

Intentó escapar Al llegar, un vecino aportó imágenes de las cámaras de seguridad en las que se observaba al sospechoso ingresar al lugar y retirarse tras activarse la alarma.

Con esa información, se montó un patrullaje que permitió localizar al hombre en inmediaciones de calle Pueyrredón y Ruta Provincial 60. Aunque intentó evadir el control, fue alcanzado y detenido.