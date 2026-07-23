Un hombre terminó detenido tras intentar robar una bicicleta en el Hospital Paroissien

El sospechoso fue sorprendido y luego detenido cuando intentaba llevarse una bicicleta que estaba resguardada en el interior del nosocomio.

El sospechoso fue detenido luego de ser identificado mientras intentaba robar una bicicleta en el interior del nosocomio.

Un hombre de 24 años fue detenido durante la tarde del miercoles en el Hospital Paroissien, en el departamento de Maipú, luego de ser sorprendido cuando intentaba robar una bicicleta que se encontraba guardada en un sector enrejado del establecimiento.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 14, cuando un efectivo que cumplía un servicio extraordinario advirtió la maniobra y logró reducir al sospechoso antes de que escapara con el rodado.

Fue capturado y reducido Tras ser reducido, el hombre fue trasladado por uniformados a la Comisaría 10°, en Maipú, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, quien tomará las actuaciones correspondientes para avanzar con el caso.