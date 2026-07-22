Un hombre fue detenido tras apuñalar a otro en el cuello durante una pelea en Maipú

El sospechosos fue detenido por efectivos luego de una riña ocurrida en el barrio 25 de Mayo. La víctima permanece internada fuera de peligro.

El detenido fue acusado de atacar a otro hombre con un arma blanca. (Foto ilustrativa)

Un hombre de 26 años fue detenido durante la noche del martes, acusado de atacar con un arma blanca a otro hombre de 30 años durante una riña ocurrida en un barrio del departamento de Maipú. El sospechoso fue localizado y capturado en un playón del barrio 23 de Agosto.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió a las 21 en el barrio 25 de Mayo, en Maipú, donde un llamado a la Línea de emergencia 911 alertó sobre una persona que se encontraba gravemente herida.

Secuestraron un machete Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP) encontraron a la víctima inconsciente y con una lesión cortante en el cuello.

Las primeras averiguaciones indicaron que el ataque se produjo en el marco de conflictos de vieja data entre los involucrados. Tras un patrullaje, los uniformados localizaron y detuvieron al presunto agresor en un playón del barrio 23 de Agosto.

El sospechososo fue capturado en el Barrio 23 de Agosto en Maipú, tras ser acusado de atacar con un arma blanca a otro hombre durante una riña. El herido fue trasladado por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Central, donde fue diagnosticado con una lesión cortante sin riesgo de vida.