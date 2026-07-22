Tres hombres detenidos y cuatro armas secuestradas tras una serie de allanamientos en Godoy Cruz

Los allanamientos se realizaron en el barrio Dolores Prats de Huisi en el marco de una causa por amenazas agravadas. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

Tres hombres fueron detenidos en el marco de una investigación por amenazas agravadas en Godoy Cruz.

Tres hombres fueron detenidos y cuatro armas de fuego quedaron secuestradas como resultado de una investigación que la Policía de Mendoza desarrolló en el departamento de Godoy Cruz por una causa vinculada a amenazas agravadas con armas de fuego.

La pesquisa estuvo a cargo de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz (UID) y se originó tras una denuncia que permitió advertir una serie de episodios de violencia protagonizados por personas vinculadas entre sí. Según la investigación, los involucrados utilizaban armas de fuego para intimidarse mutuamente y, presuntamente, participar en distintos hechos delictivos.

Allanamientos y detenciones A partir de distintas tareas de inteligencia y del análisis de la información reunida durante la investigación, los efectivos lograron identificar a los sospechosos y establecer los domicilios donde se encontraban.

Armas secuestradas durante los procedimientos policiales. Con esos elementos, la Oficina Fiscal de Godoy Cruz solicitó las órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas en viviendas del barrio Dolores Prats de Huisi.