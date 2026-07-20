Maipú: tres detenidos y tres policías heridos en una violenta pelea tras el partido de la Selección

Loa pelea ocurrió en medio de un operativo de seguridad tras el partido de la selección. Tres uniformados resultaron lesionados durante el procedimiento.

Tres policias resultaron heridos durante la pelea registrada en medio de un operativo de seguridad por el partido de la selección. (foto ilustrativa).

Tres personas fueron detenidas durante la noche del domingo luego de protagonizar una violenta pelea con efectivos policiales que participaban del operativo de seguridad desplegado tras el partido de la Selección Argentina en el departamento de Maipú.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 19 en la intersección de calles Caseros y Maza, luego de que el personal policial solicitara a un grupo de personas que despejara la calzada para restablecer la circulación vehicular.

Tres efectivos heridos Las primeras actuaciones indicaron que, una joven de 20 años atacó a una auxiliar policial y, cuando los efectivos intentaron controlar la situación, otros dos hombres se sumaron a la agresión. Uno de ellos golpeó con un parlante al coordinador operativo, provocándole una herida cortante en la cabeza, mientras que el restante atacó físicamente a otro uniformado.

Tras un forcejeo, los tres involucrados fueron reducidos y trasladados a sede policial. Como consecuencia del incidente, tres efectivos sufrieron distintas lesiones y recibieron asistencia médica en la Clínica Francesa.