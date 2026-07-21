Los descubrieron robando una obra en construcción, intentaron escapar y fueron detenidos tras una persecución

Uno de los sospechosos fue detenido mientras intentaba escapar y el otro apareció oculto debajo de un puente tras un rastrillaje policial.

Dos hombres fueron detenidos durante la noche del lunes luego de ser acusados de robar materiales y herramientas de una obra en construcción ubicada en el departamento de Maipú. Ambos fueron capturados tras un operativo policial que incluyó una persecución y un rastrillaje en la zona.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22 en la intersección de calles Layera y Gutiérrez. Según denunció el propietario de la obra, observó a tres sujetos llevándose distintos elementos del lugar. Debido a que se encontraba solo, evitó enfrentarlos y aportó a la Policía las características físicas de los sospechosos y la dirección en la que escaparon.

Uno escapó y el otro fue hallado debajo de un puente Con esa información, efectivos de la Subcomisaría Francisco Lara desplegaron un patrullaje junto a la víctima y lograron ubicar a uno de los presuntos autores sobre calle Flores. El sospechoso intentó huir al advertir la presencia policial, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros.

Uno de los dos sospechosos detenido durante la persecución realizada por los uniformados Minutos después, un llamado a la línea de emergencia 911 alertó que vecinos habían retenido a un segundo involucrado en la esquina de Layera y Gutiérrez. Sin embargo, el hombre logró zafarse y escapó hacia un campo inculto. Tras un rastrillaje por la zona, los uniformados lo encontraron escondido debajo de un puente, donde finalmente fue detenido.