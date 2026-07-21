Los descubrieron robando una obra en construcción, intentaron escapar y fueron detenidos tras una persecución
Uno de los sospechosos fue detenido mientras intentaba escapar y el otro apareció oculto debajo de un puente tras un rastrillaje policial.
Dos hombres fueron detenidos durante la noche del lunes luego de ser acusados de robar materiales y herramientas de una obra en construcción ubicada en el departamento de Maipú. Ambos fueron capturados tras un operativo policial que incluyó una persecución y un rastrillaje en la zona.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22 en la intersección de calles Layera y Gutiérrez. Según denunció el propietario de la obra, observó a tres sujetos llevándose distintos elementos del lugar. Debido a que se encontraba solo, evitó enfrentarlos y aportó a la Policía las características físicas de los sospechosos y la dirección en la que escaparon.
Uno escapó y el otro fue hallado debajo de un puente
Con esa información, efectivos de la Subcomisaría Francisco Lara desplegaron un patrullaje junto a la víctima y lograron ubicar a uno de los presuntos autores sobre calle Flores. El sospechoso intentó huir al advertir la presencia policial, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros.
Minutos después, un llamado a la línea de emergencia 911 alertó que vecinos habían retenido a un segundo involucrado en la esquina de Layera y Gutiérrez. Sin embargo, el hombre logró zafarse y escapó hacia un campo inculto. Tras un rastrillaje por la zona, los uniformados lo encontraron escondido debajo de un puente, donde finalmente fue detenido.
Durante el procedimiento, la víctima recuperó diez palos de madera que habían sido sustraídos de la obra. Por disposición de la Oficina Fiscal Maipú, ambos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que Policía Científica trabajó en el lugar para avanzar con las actuaciones correspondientes.