Lo denunció su vecina, fue detenido y lanzó una dura amenaza: "Cuando se vaya la gorra te voy a cagar a tiros"

Ocurrió en un asentamiento de Las Heras. La víctima denunció que su vecino la amenazó de muerte. El sospechoso fue detenido con un arma tumbera.

Matías Andrés Morales, el sospechoso detenido por las amenazas a su vecina y el arma tumbera que le secuestraron.

Un joven de 23 años fue detenido la tarde del jueves tras ser denunciado por amenazar de muerte a su vecina en Las Heras. Al sospechoso le secuestraron un arma tumbera lista para el disparo y municiones. En tanto, mientras era arrestado, lanzó una fuerte advertencia a la víctima: "Te voy a cagar a tiros".

Todo comenzó alrededor de las 13 cuando policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) fueron alertados sobre una mujer, de 31 años, que denunció haber sufrido amenazas por parte de su vecino, quien tenía en su poder un arma de fuego de fabricación casera.

Por eso, los efectivos se dirigieron hasta el asentamiento Fachinal, donde reside la víctima. Al entrevistarla, la mujer les relató la situación que acababa de vivir y aportó la identidad del presunto autor de las acciones intimidatorias, así como también les marcó su domicilio y características físicas y de vestimenta, relataron las fuentes del hecho.

La detención y el secuestro del arma tumbera Seguidamente, se dirigieron hasta la vivienda del sospechoso y lograron sorprenderlo mientras salía del lugar. Acto seguido, lo aprehendieron y mientras era ingresado al microcalabozo de la movilidad, volvió a amenazar a su vecina a los gritos: "Cuando se vaya la gorra te voy a cagar a tiros", le habría dicho, de acuerdo con el procedimiento policial.

El cartucho que tenía cargado el arma tumbera secuestrada. Gentileza. En tanto, la denunciante aportó que el acusado, identificado como Matías Andrés Morales, había sacado anteriormente un arma que escondía en un árbol. Por eso, se realizó un rastrillaje en ese sector y los uniformados dieron con una escopeta tumbera, compuesta por dos caños en forma de "T", la cual estaba cargada con un cartucho calibre 12 sin percutar. Asimismo, los funcionarios secuestraron otros tres cartuchos de calibre 12 y 12.70.