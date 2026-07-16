Lo descubrieron caminando con un caño robado y terminó detenido en Las Heras

El sospechoso fue detenido durante un patrullaje policial en el Parque Industrial. El elemento que transportaba había sido sustraído de una empresa de la zona.

El sospechoso fue detenido luego de que efectivos lo identificaran mientras circulaba con un caño de PVC robado.

Un hombre de 29 años fue detenido durante la madrugada en Las Heras luego de ser sorprendido mientras caminaba con un caño que había sido sustraído de una empresa ubicada en el Parque Industrial.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 5, cuando efectivos de la Subcomisaría Iriarte realizaban patrullajes preventivos por la lateral Santa Rita, entre calles 5 y 3 del mencionado departamento.

El caño pertenecía a una empresa En ese contexto, los uniformados observaron a un hombre que trasladaba a pie un caño de PVC. Al identificarlo y verificar la procedencia del elemento, constataron que pertenecía a la empresa Sercuyo, por lo que procedieron a su detención y al secuestro del material.