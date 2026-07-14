Dañó una camioneta, intentó pasar desapercibido y fue detenido por un pedido de captura

Las cámaras permitieron localizar al sospechoso en Godoy Cruz. Tras ser detenido, efectivos constataron que era buscado por una causa por robos y hurtos.

Un hombre de 40 años fue detenido durante la madrugada en Godoy Cruz luego de ser acusado de provocar daños sobre una camioneta estacionada en la vía pública. Al ser identificado por la Policía, también se constató que tenía un pedido de captura vigente.

De acuerdo con información policial, el procedimiento comenzó pasadas las 3 , cuando un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre un sujeto que merodeaba por calle San Martín al 44 y ocasionaba daños a una Ford Ecosport.

Una orden de captura pesaba en su contra Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la propietaria del vehículo, quien confirmó los daños aunque indicó que no había sufrido el robo de ningún elemento.

Con las características aportadas por la víctima y el análisis de las cámaras de seguridad que registraron al sospechoso en las inmediaciones, los uniformados ampliaron el patrullaje y lograron localizarlo a pocas cuadras del lugar.