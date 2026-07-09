Accidente en Ciudad: manejaba alcoholizado, perdió el control y cayó dentro de una acequia

El accidente ocurrió durante la madrugada, cuando el conductor perdió el control del rodado y cayó a una acequia. Le retuvieron el auto y la licencia.

Pese a la gravedad del accidente, el conductor del rodado no resultó herido . Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Un conductor de 31 años fue detenido durante la madrugada en Ciudad luego de protagonizar un fuerte accidente vial tras perder el control del vehículo y ser sometido a un test de alcoholemia que confirmó que manejaba con altos niveles de alcohol en sangre.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor a las 5 en la intersección de 9 de Julio y Maza, donde agentes de Tránsito de Capital solicitaron una intervención policial tras advertir que el conductor de un automóvil perdió el control del rodado y como consecuencia cayó a una acequia.

Manejaba con altos niveles de alcohol Al realizarle el control de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado de 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.