El trágico accidente al que se refirió Lionel Scaloni durante la conferencia: "Es terrible lo que pasó"

La Selección argentina ultima detalles para afrontar este viernes el duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 . Sin embargo, antes de referirse al partido, Lionel Scaloni eligió detenerse en un tema mucho más profundo y doloroso.

El entrenador abrió la conferencia de prensa previa al encuentro con un mensaje dedicado a las familias de las cuatro jóvenes que murieron tras el trágico accidente ocurrido días atrás en la Ruta Provincial 26, en cercanías de Casilda, Santa Fe, una zona con la que mantiene un fuerte vínculo personal (el DT albiceleste nació en Pujato, a unos 13 km de Casilda).

"Antes que nada quería mandar un fuerte abrazo y mis condolencias a las familias de los chicos que han fallecido en un pueblo muy cercano al mío, gente cercana. Es terrible lo que pasó", expresó el director técnico, visiblemente conmovido, antes de responder las consultas sobre el compromiso mundialista.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 27 de junio, cuando un grupo de seis amigos regresaba de un boliche por la Ruta Provincial 26, en el tramo que conecta Casilda con Carcarañá.

Por motivos que son materia de investigación, el Peugeot 208 en el que viajaban perdió el control al tomar una curva, salió de la calzada y dio varios vuelcos sobre la banquina. La violencia del impacto provocó que varios de los ocupantes fueran despedidos del vehículo.

Como consecuencia del accidente fallecieron Lola Gironacchi, de 17 años; Ramiro Tripiana, de 24; Sabrina Correa, de 17; y Zaira Mariel Lunge, también de 17 años, quien murió el martes tras permanecer internada en grave estado. Una quinta adolescente continúa hospitalizada con pronóstico reservado.

En el marco de la investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo al conductor del automóvil, un joven de 20 años. La causa está caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas, mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Scaloni ya piensa en el cruce con Cabo Verde

Tras sus palabras de condolencias, el entrenador se enfocó en el análisis del encuentro frente a Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.

Scaloni destacó la importancia de afrontar cada instancia con la máxima concentración y evitó subestimar al rival, que dio una de las sorpresas de la fase de grupos al avanzar a la ronda eliminatoria. La Selección argentina buscará este viernes dar un nuevo paso en la defensa del título conseguido en Qatar 2022, aunque el inicio de la conferencia dejó en claro que, por encima del fútbol, también hay lugar para acompañar a quienes atraviesan un momento de profundo dolor.