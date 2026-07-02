De Paul fue contundente antes del partido entre Argentina y Cabo Verde: "Lo tomo como si fuera el último"

Rodrigo De Paul volvió a asumir uno de los roles que mejor representan su lugar dentro de la Selección argentina : ser la voz del grupo en un momento decisivo. En la conferencia de prensa previa al duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 , el mediocampista habló del rival, de la actualidad del equipo, de Lionel Messi y, sobre todo, de la manera en que el plantel afronta cada desafío.

Lejos de pensar en un posible camino hacia las instancias decisivas, el volante dejó en claro que el grupo mantiene la misma mentalidad que lo llevó a conquistar la Copa del Mundo en Qatar. Para el campeón del mundo, el único objetivo es el partido que tiene por delante.

"Sería un error pensar más allá del partido de mañana. No nos vamos a guardar nada, vestir la camiseta argentina es lo máximo. Para mí, el partido de mañana es el último, lo tomo así, voy a dejar todo para que no lo sea. El partido que está enfrente es lo más importante y no pensamos más allá de eso", aseguró.

Uno de los momentos más profundos de la conferencia llegó cuando De Paul explicó qué distingue al grupo que conduce Lionel Scaloni y cuál es el ambiente que se construyó dentro de la Selección argentina . "Me quedo con esta parte de que no somos jugadores de fútbol, sino personas que juegan al fútbol. Cuando la persona que te guía entiende eso, te sentís en un lugar mucho más acogedor", expresó, en una reflexión que volvió a poner en valor la gestión del cuerpo técnico.

Sobre el inesperado cruce con Cabo Verde, el mediocampista evitó cualquier exceso de confianza y remarcó el respeto con el que el plantel prepara el compromiso. "Es verdad que al grupo que nos tocaba enfrentar si todo iba bien había dos selecciones importantes, campeonas del mundo, pero esto es fútbol. Cabo Verde hizo los méritos para estar dónde está, lo tomamos con responsabilidad, así somos. Lo más importante es cómo representamos a la Selección. Lo estudiamos, vimos bastantes videos", afirmó.

También analizó el funcionamiento del mediocampo argentino, una de las principales fortalezas del equipo. "Cada selección tiene puntos altos y más bajos, el mediocampo no define los partidos, pero sí los puede direccionar para un lado u otro. Como base, tenemos una manera de jugar e intentamos no renunciar a la idea, pero siempre hay lugar para adaptarse a los cuidados que requiera el rival", explicó.

Su amistad con Messi y la ambición de volver a ser campeón

Consultado por el presente de Lionel Messi, De Paul volvió a elogiar al capitán argentino y destacó que el rendimiento colectivo es clave para potenciar al mejor futbolista del mundo. "Siempre espero lo máximo, es el mejor de toda la historia. El fútbol no es un deporte que se juega solo, así que la responsabilidad pasaba más por todos los que lo rodeamos para darle las herramientas y que hiciera lo que sabe: cuando eso sucede, su nivel es el más alto de todos. Más allá de lo que viene haciendo, el equipo lo viene haciendo bien y les da las herramientas para que brille", sostuvo.

El volante también habló de la relación que mantiene con Messi fuera de la cancha. "Para mí representa un montón ser amigo de Leo. Me considero un afortunado, me da mucho orgullo. A los más jóvenes transmitirles que cada vez que nos ponemos la camiseta puede ser la última", señaló.

De Paul sobre su amistad con Messi

Por último, dejó en claro que la ambición del plantel permanece intacta pese a haber conquistado el Mundial de Qatar 2022. "Tenemos las mismas ganas de conseguir lo mismo que en Qatar: si no sucede, la desilusión será igual; y si sucede, la felicidad será también así de grande. Pero es verdad que ser campeón del mundo por lo menos te hace llegar más curtido y con más experiencia, entendiendo que la felicidad es efímera, todo pasa, la vida sigue. Lo tomamos con la responsabilidad que amerita, pero entendiendo que hay más cosas además del fútbol", concluyó.