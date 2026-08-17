El desagradable comentario de Rodrigo De Paul al árbitro en plena derrota de Inter Miami en la MLS

Durante la durísima caída de las Garzas ante Nashville por la MLS, Rodrigo De Paul le lanzó un comentario totalmente fuera de lugar al juez Fischer.

Rodrigo De Paul volvió a quedar en el centro de la escena durante la contundente derrota de Inter Miami por 4-1 ante Nashville SC. Con el partido prácticamente definido y el clima cada vez más caliente, el mediocampista argentino protagonizó un fuerte cruce con el árbitro Drew Fischer que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El futbolista mundialista mantuvo un tenso intercambio con el juez durante los últimos minutos del encuentro y, en medio de la discusión, realizó un gesto que llamó especialmente la atención. De Paul se tocó varias veces el escudo de la camiseta de Inter Miami, en referencia a la estrella que representa el título de la MLS Cup conquistado por el club en 2025.

Video: el desagradable comentario de De Paul al árbitro en plena derrota de Inter Miami X @Scalonados “Te digo lo que yo hice, esto por ejemplo, ¿vos tenés esto? ¿No lo tenés?”, se lo escuchó decir al árbitro, mientras señalaba el escudo de su camiseta. Fischer, lejos de entrar en la provocación, decidió ignorar las palabras del argentino y continuó con el desarrollo del partido.

La particular escena fue interpretada por muchos usuarios como una manera de presumir el título de Inter Miami y desafiar la autoridad del árbitro. El gesto de De Paul no tardó en recorrer las redes sociales y generó todo tipo de comentarios, especialmente por el tono que tomó la discusión en un partido que ya estaba prácticamente sentenciado.