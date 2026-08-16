Jamal Musiala se desplomó en pleno partido del Bayern Múnich: qué le pasó y cómo está de salud

La figura del Bayern Múnich se desmayó en el campo de juego luego de marcar un gol en el amistoso ante Leipzig y generó preocupación en el mundo del fútbol.

Jamal Musiala se desplomó en Bayern Múnich-Leipzig y generó preocupación en el mundo del fútbol.

Jamal Musiala protagonizó un momento de preocupación durante el partido de este sábado entre Bayern Múnich y RB Leipzig, luego de desvanecerse sobre el campo de juego en la parte final del encuentro.

El futbolista de la Selección de Alemania había ingresado durante el segundo tiempo y, tras convertir el 3-1, comenzó a mostrar signos de malestar mientras esperaba la reanudación del partido. El jugador se mostró desorientado y perdió estabilidad, por lo que Ismail Saibari se acercó rápidamente para sostenerlo y evitar que cayera.

Musiala se desmayó en el amistoso entre Bayern Múnich y Leipzig: la secuencia completa La situación generó preocupación entre sus compañeros, quienes corrieron a ayudarlo, y el público presente: los médicos de ambos equipos ingresaron inmediatamente al terreno de juego para asistir al futbolista, que permaneció unos instantes tendido sobre el césped. Finalmente, recibió el visto bueno del cuerpo médico y pudo abandonar el campo caminando, aunque todavía se lo observaba algo aturdido.

El momento del desmayo de Jamal Musiala en un amistoso del Bayern Múnich. El encuentro se disputó bajo temperaturas cercanas a los 33 grados, por lo que el calor apareció como una posible explicación para el episodio. Sin embargo, todavía no existe un diagnóstico médico oficial que determine con precisión qué provocó el desvanecimiento.

En Alemania llevaron tranquilidad sobre la salud del futbolista Después del encuentro, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, llevó tranquilidad al referirse al estado de Musiala. “Lo más importante es que está bien”, señaló, aunque el club todavía debía realizar una evaluación más detallada para determinar si el episodio tendría consecuencias sobre su actividad deportiva.