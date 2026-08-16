¡Triunfazo de Los Leones! Argentina debutó con un 3-0 ante Japón en el Mundial

El seleccionado argentino comenzó su camino mundialista con una contundente victoria. Este martes enfrentará a Países Bajos.

Los Leones tuvieron un debut soñado en el Mundial de Hockey. El seleccionado argentino venció 3-0 a Japón por la primera fecha del torneo que se disputa en Países Bajos y Bélgica. Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella fueron los encargados de marcar los goles para el equipo dirigido por Lucas Rey, que comenzó con el pie derecho su camino mundialista.

Ahora, Argentina tendrá un desafío de gran exigencia: volverá a jugar este martes 18 de agosto frente a Países Bajos, uno de los anfitriones del certamen.

El conjunto nacional fue de menor a mayor y terminó imponiendo condiciones ante un rival que resistió durante buena parte del encuentro. Argentina tuvo paciencia, manejó la pelota y encontró los espacios necesarios para destrabar un partido que, por momentos, se presentó más cerrado de lo esperado.

La apertura del marcador llegó en el segundo cuarto. Nicolás Keenan hizo una gran jugada individual con un rodeo y dejó servido el gol para Lucas Toscani, quien apareció sobre la línea para empujar la bocha y poner el 1-0 para Los Leones.

El 1-0 de Los Leones ante Japón El 1-0 de Los Leones ante Japón Argentina mantuvo el control y volvió a golpear en el tercer cuarto. Después de una doble chance de Bautista Capurro que no pudo superar al arquero japonés, Lucio Méndez Pin tomó el rebote y sacó un potente remate de revés vertical para ampliar la diferencia.