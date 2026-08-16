Franco Colapinto compartió fotos íntimas de sus vacaciones y un detalle no pasó desapercibido

La vuelta de Franco Colapinto a la Fórmula 1 está cada vez más cerca. A pocos días del Gran Premio de Países Bajos, el piloto argentino aprovechó el receso del calendario para compartir algunas imágenes de sus vacaciones en Francia y mostrar distintas actividades que realizó durante sus días libres.

El bonaerense de 23 años estuvo acompañado por José María “Pechito” López y publicó un álbum con diferentes momentos del descanso. Entre las postales aparecieron recorridas en bicicleta y otras actividades realizadas durante la pausa de la temporada.

Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención tuvo un detalle particular. Colapinto mostró un mate decorado con stickers de Lionel Messi, una referencia argentina que no pasó inadvertida entre las postales de sus vacaciones .

El propio piloto dejó claro que el descanso está llegando a su fin y que ya tiene la cabeza puesta en su próximo compromiso con Alpine . "Se terminó la joda, dale que volvemos. Todo ready, qué ganas de unas carreritas", escribió en sus redes sociales.

Durante sus vacaciones, Colapinto también observó el eclipse lunar del 12 de agosto con anteojos especiales, compartió imágenes junto a un perro y visitó una cafetería, donde preparó medialunas con dulce de leche.

Franco Colapinto compartió imágenes de sus vacaciones

La actividad oficial de la Fórmula 1 regresará el viernes 21 de agosto en Zandvoort, con la única práctica libre y la clasificación para la Sprint. El sábado 22 se disputarán la carrera corta y la clasificación principal, mientras que el domingo 23 será el turno del Gran Premio de Países Bajos.

El futuro de Colapinto en Alpine

El regreso a la pista también llega en un momento importante para el futuro del argentino en Alpine. La posibilidad de que continúe en la Fórmula 1 durante 2027 ganó fuerza en los últimos días y la confirmación podría llegar después de la fecha neerlandesa.

Su rendimiento es uno de los principales argumentos para sostener su continuidad. Colapinto cumplió con el objetivo de cuidar el auto, completó todas sus carreras y acumula 28 largadas con llegada a la meta entre 2025 y 2026. Además, suma 19 puntos y durante esta temporada consiguió sus mejores resultados en la categoría, con un séptimo puesto en Miami y un sexto lugar en Canadá.

Las vacaciones de Colapinto en imágenes

Franco Colapinto mostró cómo fueron sus vacaciones. Instagram @francolapinto

Franco Colapinto mostró cómo fueron sus vacaciones. Instagram @francolapinto

Franco Colapinto mostró cómo fueron sus vacaciones. Instagram @francolapinto

Franco Colapinto mostró cómo fueron sus vacaciones. Instagram @francolapinto

Franco Colapinto mostró cómo fueron sus vacaciones. Instagram @francolapinto

Franco Colapinto mostró cómo fueron sus vacaciones. Instagram @francolapinto